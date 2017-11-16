الجيش الزيمبابوي: الاستيلاء على السلطة ليس انقلاباً

قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد، الأربعاء، إن جيش زيمبابوي أبلغ عددا من قادة دول المنطقة بأن تحركه للاستيلاء على السلطة من الرئيس روبرت موغابي لم يكن انقلابا.

وأضاف فقيه الذي يزور واشنطن لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أنه لم يتحدث إلى موغابي لكنه استدرك قائلا “الجيش طمأننا بأن هذا ليس انقلابا. الاتحاد الإفريقي ضد أي تغيير غير دستوري للحكومة”.

واستولى الجيش في زيمبابوي على السلطة في وقت مبكر، أم

س الأربعاء، قائلا إنه يستهدف “المجرمين” في الدائرة المحيطة بموغابي (93 عاما) الذي يحكم زيمبابوي منذ الاستقلال عام 1980.

رئيس زيمبابوي تحت الإقامة الجبرية مع سيطرة الجيش على السلطة –

قال جاكوب زوما، رئيس جنوب أفريقيا، إن رئيس زيمبابوي، روبرت موجابي، يخضع للإقامة الجبرية في العاصمة هراري، بعد أن استولى الجيش على السلطة، الأمر الذي أدى إلى حدوث اضطرابات سياسية في البلاد.جاء هذا الإعلان بعد أن تحدث زوما مع موجابي عبر الهاتف اليوم الأربعاء، وأكد زوما أن موجابي البالغ من العمر 93 عاما في حالة صحية جيدة.واستولى الجيش الزيمبابوي على السلطة في الساعات الاولى من صباح أمس الأربعاء من خلال السيطرة على مقار موجابى والبرلمان والمطار وإذاعة الدولة، فيما يبدو كانقلاب.وقال متحدث باسم الجيش الزيمبابوى “سلامة روبرت موجابى وأسرته مضمونة”، مشيرا إلى أن الجيش “يستهدف المجرمين فقط” في الادارة.وحث رئيس جنوب افريقيا الجيش الزيمبابوي على عدم إجراء “تغييرات غير دستورية في الحكومة”، وطالب بأن “يحل (الجيش والحكومة) المأزق السياسي وديا” فيما دعا إلى “الهدوء وضبط النفس”.وفي مساء الأربعاء، توجه سكان هراري إلى أعمالهم اليومية على ما يبدو رغم حالة عدم اليقين، وانتشار الجنود على طريق المطار.

وقال أحد الصحفيين المخضرمين في زيمبابوي إنه استشعر شيئا من البهجة، مشيرا إلى أن الشباب في محطة للحافلات أشاروا بالإبهام تأييدا لقافلة عسكرية عابرة.وخصصت الإذاعة الرسمية “زد بي سي” في تغطيتها مساء الأربعاء، المزيد من وقت البث للأنباء الرياضية وتقريرا عن اليوم العالمي للسكري، فيما لم يكن هناك سوى القليل من المواد الإخبارية عن الاضطراب السياسي، بخلاف الرواية الرسمية للجيش التي تشير إلى أن موجابي على ما يرام.وتبين أن جريس موجابي، زوجة روبرت موجابي، التي يشير إليها مواطنو زيمبابوي مازحين باسم “ديسجريس”، بمعنى (عار) بالإنجليزية لولعها بشراء الأغراض الثمينة وسلوكها المتقلب، تتسبب في انقسام شديد في حزب زوجها (اتحاد زيمبابوي الوطني الإفريقي- الجبهة الوطنية) الذي يسوده التناحر حاليا.وذكر شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الجنود احتجزوا وزير المالية ايجناتيوس تشومبو، الذى يعد من أنصار جريس موجابى، في منزله في هراري في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.ومن المتوقع أن يتفاوض الجيش حول نقل السلطة إلى نائب الرئيس السابق ايمرسون منانجاجوا الذى أقاله موجابي الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكره ثيوفيلوس اشيامبونج الباحث في مؤسسة التحليلات الدولية “آي إتش آر ماركيت”.وقال اشيامبونج: “من المحتمل أن يقود منانجاجوا حكومة انتقالية سوف تتشكل من حلفائه على الأرجح”.وقال الأمين العام لجمعية المحاربين القدامى فيكتور ماتيماداندا إنه يجب الإطاحة بموجابي من رئاسة زيمبابوى وزعامة حزب اتحاد زيمبابوي الوطني الإفريقي- الجبهة الوطنية الحاكم.وقال ماتيماداندا “يجب أن تكون هناك لجنة تحقيق في الجرائم التي ارتكبها بينما كان في القيادة”.يذكر أن ماتيماداندا حليف رئيسي للجيش ونائب الرئيس السابق ايمرسون منانجاجوا الذى أقاله موجابي الأسبوع الماضي.وحكم موجابى، الذى يخضع للإقامة الجبرية في منزله مع زوجته جريس، زيمبابوى بقبضة حديدية منذ ما يقرب من اربعة عقود.ودعت منظمة العفو الدولية الجيش إلى “ضمان أمن وسلامة جميع الأشخاص في زيمبابوي بغض النظر عن ولائهم السياسي”.وجاء التحرك للاستيلاء على السلطة بعد يومين من تحذير كبير قادة الجيش الجنرال كونستانتينو تشيونجا لموجابي من أن الجيش “سيتدخل” اذا استمر في طرد مقاتلي التحرير السابقين من الحزب الحاكم.

زيمبابوي: معلومات أساسية

قع زيمبابوي جنوب شرق القارة الأفريقية وتبلغ مساحتها 390 ألف كيلومتر مربع.

وتمتلك البلاد ثروات طبيعية مثل الفحم، الذهب، النيكل، النحاس، القصدير، الحديد. ومن أهم منتجاتها: التبغ، البلاتينيوم، القطن، المنسوجات، الألبسة، الذرة، الحبوب.

يبلغ عدد سكانها 13.771.721 نسمة ( حسب تقديرات يوليو/تموز 2014).

تشكل أثنية البانتو المجموعة العرقية الأكبر في البلاد بنسبة 98% من جملة السكان، غالبيتهم من قبائل الشونا بنسبة 70%، تليها قبائل النديبيلي بنسبة 20% من السكان. ومجموعات سكانية أخرى.

أما ديانتهم فهي 50% توفيقية (مزيج من المسيحية والأديان الوثنية)، 25% مسيحيون، 24% معتقدات محلية، 1% مسلمون.

حرب عصابات

قاد كل من “جيش التحرير الوطني الأفريقي”، الجناح العسكري للاتحاد الوطني الأفريقي في زيمبابوي بقيادة روبرت موغابي، والجيش الثوري الشعبي بقيادة جوشوا نكومو، الفصيل العسكري التابع للاتحاد الشعبي الأفريقي حرب عصابات ضد حكومة روديسيا بزعامة ايان سميث استمرت من 1964 وانتهت 1979 بتوقيع اتفاقية سلام.

وبموجب الاتفاقية جرت انتخابات وضعت نهاية لحكم الأقلية البيضاء في روديسيا و اصبحت البلاد تعرف باسم زيمبابوي روديسيا تحت حكم حكومة الأغلبية السوداء، لكن النظام الجديد فشل في كسب الاعتراف الدولي به واستمرت الحرب.

عادت البلاد مؤقتا إلى الحكم البريطاني حتى موعد الانتخابات الجديدة تحت إشراف الكومنولث في آذار/مارس 1980.

فاز في الانتخابات الاتحاد الوطني الأفريقي وأصبح موغابي أول رئيس وزراء لزيمبابوي في 18 أبريل 1980، ونالت البلاد الاعتراف الدولي باستقلالها.

زيمبابوي



المقرات الأساسية في العاصمة هاراري

عانت زيمبابوي عام 2000 من نقص حاد في توفير الغذاء بسبب الجفاف الشديد وتأثير برنامج الاصلاح الزراعي الذي عمل على إعادة توزيع الأراضي الزراعية المملوكة من قبل البيض على أبناء البلاد الافارقة.

وأدى ذلك الى هبوط حاد في الإنتاج وانتشار حاد للفقر والبطالة وترافق ذلك مع القمع السياسي ، مما أدى الى رحيل الكثيرين من السكان إلى جنوب أفريقيا بحثا عن العمل.

الاعلام في زيمبابوي يخضع للعديد من القيود وزادت هذه القيود خلال السنوات الأخيرة أثناء الأزمة السياسية والاقتصادية.

كما أن السلطات حظرت بعض المحطات و القنوات التلفزيونية مثل سكاي نيوز، سي إن إن، القناة الرابعة البريطانية، صوت أمريكا، وهيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي التي تم السماح لها في العمل مجددا في عام 2009.

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