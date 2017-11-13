*الجبهة الثورية السودانية.. نعي وعزاء في رحيل بكري عديل*

تترحم الجبهة الثورية السودانية علي روح الفقيد الاستاذ الفاضل طيب الذكر

*بكري أحمد عديل*

وتتقدم بالعزاء لحزب الامة القومي، وللأنصار، ولعموم الامة السودانية في هذا الفقد الجلل، ونواسى أسرته ال

صغيرة وأصدقاءَه وأحبابه سائلين المولي ان يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يستمطر على الفقيد شآبيب الرحمة والمغفرة، وأن يدخله فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.

لقد كان الفقيد مربياً للأجيال، وخبيرا تربوياً، وسياسيا فذا، وعلماً من أعلام البلاد، وقطبا أنصاريا، وقياديا بحزب الامة، شكّل حضورا قويا في المحطات الوطنية الكبيرة بمواقف لافتة، وظل رمزاً للصمود والنضال ضد الأنظمة الشمولية، رافضا للظلم، ومحبا للديمقراطية والسلام، ورائدا مجتمعياً يلتف حوله الناس لحكمته وحنكته.

إذ ننعيه إنما ننعى فيه دماثة الخلق، وطيبة القلب، وطيب المعشر، وحبه للخير والتفان والإخلاص، والنضالات المشهودة.

وإنا لله وإنا أليه راجعون.

محمد زكريا فرج الله

أمين الاعلام والناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية السودانية

12 نوفمبر