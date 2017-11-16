البيرو آخر المتأهلين للمونديال…تعرف على تصنيف المنتخبات الـ 32 فى قرعة كأس العالم 2018

ح قق منتخب بيرو الفوز على ضيفه نيوزيلندا، بهدفين دون رد، خلال إياب الملحق النهائي (ملحق أوقيانوسيا – أمريكا الجنوبية)، المؤهل إلى كأس العالم بروسيا 2018.

افتتح التسجيل لمنتخب بيرو لاعبه جيفرسون فارفان في الدقيقة الـ 28، وكريستيان راموس في الدقيقة 65، ليمنحا أصحاب الأرض بطاقة التأهل لمونديال روسيا.

وكانت التعادل السلبي قد سيطر على أحداث مباراة الذهاب

، ليعود منتخب بيرو ويحقق الفوز فجر اليوم الخميس، بهدفين دون رد على الاستاد الوطني، ليصبح آخر المتأهلين للمونديال الروسي.

تأهل 31 منتخباً إلى كأس العالم، إلى جانب روسيا مستضيف البطولة، بواقع 13 فريق أوروبي، ثلاثة من أمريكا الشمالية، وخمسة من قارات آسيا، إفريقيا وأمريكا الجنوبية كلاً على حدة.

ويتم تصنيف المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى أربعة تصنيفات يتكون كلاً منهم من ثمانية منتخبات، وذلك لإجراء قرعة البطولة بناء عليه في الأول من ديسمبر القادم في موسكو.

وسبق للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن أعلن عن تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى المونديال إلى أربعة تصنيفات بناء على التصنيف الشهري الخاص به والصادر في أكتوبر الماضي.

ويأتي المنتخب المصري في التصنيف الثالث قبل قرعة كأس العالم، في ظل احتلاله للمرتبة 30 عالمياً، ليكون إلى جانب منتخبات الدنمارك، كوستاريكا، أيسلندا، السويد، تونس، السنغال وإيران.

وقرر الفيفا توجيه القرعة قارياً، حيث لن يقع فريقين من قارة واحدة في نفس المجموعة باستثناء القارة الأوروبية التي سيسمح بوجود فريقين على الأكثر منها بنفس المجموعة.

وبات في حكم المؤكد أن يبتعد المنتخب المصري في قرعة المونديال عن منتخبات نيجيريا، المغرب، تونس، والسنغال، بالإضافة إلى الدول المنتمية لقارات أخرى وتتواجد معه في التصنيف الثالث.

وأصبح الشكل النهائي لتصنيف المنتخبات المشاركة في المونديال كالتالي:

التصنيف الأول: روسيا، ألمانيا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، الأرجنتين، بولندا، فرنسا.

التصنيف الثاني: أسبانيا، بيرو، سويسرا، إنجلترا، كولومبيا، المكسيك، أوروجواي، كرواتيا.

التصنيف الثالث: الدنمارك، كوستاريكا، أيسلندا، السويد، تونس، مصر، السنغال، إيران.

التصنيف الرابع: صربيا، نيجيريا، أستراليا، اليابان، المغرب، بنما، كوريا الجنوبية، السعودية.

واتضحت معالم رؤوس المجموعات قبل قرعة النهائيات المقررة بين 14 يونيو و15 يوليو من العام المقبل، حيث تأمل المنتخبات تفادي إسبانيا بطلة 2011؛ لأنها الوحيدة من المرشحين الكبار للفوز باللقب، التي وقعت في التصنيف الثاني.

وتوزع المنتخبات الـ 32 المشاركة إلى 4 مستويات بحسب تصنيف شهر أكتوبر 2017 الصادر عن الاتحاد الدولي (فيفا)، وتلقائياً يتم تصنيف منتخب الدولة المضيفة، روسيا، في المستوى الأول.

وتسحب قرعة النهائيات في الأول من ديسمبر في موسكو، علما بأنه لا يمكن وقوع دولتين من اتحاد قاري واحد في نفس المجموعة، باستثناء المنتخبات الأوروبية، بواقع منتخبين كحد أقصى في مجموعة واحدة.

ويأتي توزيع المنتخبات على كل المستويات كالتالي:

– المستوى الأول: روسيا، ألمانيا، البرازيل، البرتغال، الأرجنتين، بلجيكا، بولندا، فرنسا.

– المستوى الثاني: إسبانيا، سويسرا، إنجلترا، كولومبيا، المكسيك، أوروغواي، كرواتيا، بيرو

– المستوى الثالث: أيسلندا، كوستاريكا، السويد، تونس، مصر، السنغال، إيران، الدنمارك.

– المستوى الرابع: نيجيريا، أستراليا، اليابان، المغرب، بنما، كوريا الجنوبية، السعودية، صربيا.