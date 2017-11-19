الاتحاد الأفريقي يعبر عن صدمته حيال بيع المهاجرين الافارقة في ليبيا كرقيق

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي السبت عن صدمته بشأن التقارير التي كشفت عن بيع المهاجرين الأفارقة في ليبيا كرقيق.

وكانت قناة (CNN) الأميركية بثت قبل أيام تحقيقا استقصائيا صادما، عن تجارة الرق في ليبيا والمعاناة التي يعيشها المهاجرون الذين تقطعت بهم السبل قبل الوصول الى الشواطئ الأوربية.

واعتمد التقرير على مقاطع مصورة بطريقة سرية أظهرت سوقا لبيع البشر عبر مزاد علني لاستخدامهم كعمال أو مزارعين.



وأظهر التسجيل بيع شخصين خلال دقائق بألف ومائتي دينار

ليبي – أقل من 300 دولار-.

و ادان فكي بشدة هذه “الأعمال البغيضة ” التي تتناقض مع المثل العليا للآباء المؤسسين للاتحاد الافريقي والمنظمات الأفريقية والدولية ذات الصلة، بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

ويعتزم رئيس المفوضية إيفاد مبعوث إلى ليبيا بسرعة لإجراء مشاورات مع حكومة ليبيا وأصحاب المصلحة الآخرين للاتفاق على خطوات عملية لدعم الجهود الرامية إلى معالجة محنة المهاجرين الأفارقة في ليبيا.

وطبقا لإحصائيات الأمم المتحدة فانه حتى أكتوبر الماضي عبر حوالى 5852 سودانيا هذا العام الى أوربا من الشواطئ الليبية.

ودعا المسؤول الافريقي إلى وضع حد فوري لهذه الممارسات وغيرها من الأعمال الإجرامية للاتجار بالبشر. حاثا على اتخاذ إجراء سريع لمعرفة الجناة والشركاء بغية تقديمهم إلى العدالة.

ورحب موسى فكي بإعلان السلطات الليبية إجراء تحقيق في هذه الأعمال الإجرامية وقال انه يتطلع إلى نتيجة موثوقة، حاثا السلطات الليبية على بذل كل ما في وسعها لتحسين ظروف المهاجرين الأفارقة على أراضيها.

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي عن تصميم الاتحاد على المساعدة في إنهاء هذه الأعمال وضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية.

وطالب اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان بالشروع الفوري في إجراء تحقيق لدعم التدابير التي أعلنتها السلطات الليبية وأن تقدم توصياتها في أقرب وقت ممكن لضمان المتابعة واتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب.