14 سنة سجن لمغتصبي معلمات بغرب دارفور

ا صدرت محكمة سودانية، يوم الأحد، حكماً بالسجن بالجلد ضد اربعة اشخاص ادينوا باغتصاب معلمات في اقليم دارفور.

واصدر قاضي محكمة الجنينة العامة، ادم عشر، قراراً يقضي بسجن اربعة تورطوا في اغتصاب معلمات بمدرسة “عدار” بولاية غرب دارفور، لمدة 14 عاماً مع تعريضهم لعقوبة 100 جلدة.

وهاجم المدانون داخلية المدرسة في فبراير 20

16، واقتادوا معلمتين بقوة السلاح إلى منطقة نائية، وتنابوا على اغتصابهن.

وادين الأربعة تحت طائلة المواد 149 “الاغتصاب”، 175 “النهب”، و ٢٦ “حيازة أسلحة وذخائر”.

ومثل اصرار اسر الضحايا، نقطة فارقة في قرارات المحكمة، حيث تكفلوا بدفع مصروفات نقل الجناة من ولايات شمالية حيث جرى توقيفهم، لحاضرة الولاية الجنينة.