كلمة حركة العدل والمساواة السودانية في مؤتمر العام الاستثنائي اكتوبر ٢٠١٧ المقام في الاراضي المحررة كاودا …قدمها الاستاذ ادم سابو حربي نائب امين شؤون الرئاسة .بحركة العدل والمساواة السودانية

بسم الله الرحمن الرحيم…

. السيد /رئيس المؤتمر العام الاستثنائي. . للحركة الشعبية شمال… الجنرال.المناضل الجسور /عبد العزيز ادم الحلو رئيس الحركةالشعبية المكلف … الاخوة والاخوات قيادات الحركة الشعبية شمال.. /المؤتمرون الكرام… اسمحوا لي في البدء ان احي عبركم قادتنا الذين ارسوا دعائم….العمل النضالي في السودان…..احيي الشهيد الدكتور جون قرنق..واحي الشهيد الدكتور خليل ابراهيم محمد واحي المرحوم …يوسف كوة مكي واحي ايضا الشهيد القائد عبدالله ابكر والشهيد القائد

محمد عبدالسلام طرادة.وعلي كارينو-..فضيل محمد رحومة..جمه مندي والرهط الكريم من شهدائنا والذين هم اكرم منا جميعا……ونحي عبركم ايضا الاسري والمعتقلين والمعاقين من قوات ثورة الهامش ..كما نحي اللاجئين والنازحين والمشردين من ابناء الشعب السوداني عامة وابناء جبال النوبة ودارفور والنيل الازرق علي وجه الخصوص………

رفاقنا المؤتمرون.وضيوفكم الكرام…..

نحييكم تحية النضال والتضحية والثبات…علي درب القضية…..نحييكم وانتم تحيون الامل في نفوس اهل الهامش.. من ان بلغ بهم الياس مبلغه …وكثر القلق والاشفاق من جراء ما اصاب الحركة الشعبية شمال في الفترة الاخيرة……… .

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بهذا المؤتمر انتم تبرهنون عمليا ان الحركة الشعبية قادرة علي ادارة خلافاتها عبر مرجعيتها الجماهيرية.. _ بهذا المؤتمر انتم تدللون بلا شك علي نضج الحركة الشعبية شمال كحركة رائدة في المقاومة السودانية….كحركة…..عريقة سطرت صفحات من النضال والقتال…ضد الظلم والطغيان لا تخطئه العين. _بمؤتمركم هذا تبرهنون ايضا ….ان العمل المؤسسي ليس امرا مستحيلا مهما تبدلت الاحوال وتكاثفت العقبات والموانع ، انه فريضة من فرائض العمل السياسي والتنظيمي ، انتم تلوذون به الان، لتقولوا للاجيال اللاحقة انه لا مناص من التمسك باهداب المؤسسية وهي السبيل الامثل لنماء المنظومات وتطويرها بل وتماسكها…فهنيئا لكم بهذا الانجاز……. الاخوات والاخوة…الحضور الكريم….. … نحن اذ نحييكم في هذه المناسبة العظيمة ننقل لكم تحيات وتهاني.. ..رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور جبريل ابراهيم محمد …والمكتب التنفيذي للحركة وكافة قطاعاتها السياسية والعسكرية والدبلوماسية….ويقولون لكم بالصوت الواضح والصريح….انهم معكم في خندق واحد للزود عن حقوق اهل الهامش ، وان اياديهم ممدودة لوحدة شاملة وحقيقية لا تستثني احد …، تنبذ سلبيات الماضي وتبني علي ايجابياته …وتخطو خطوات راسخات….علي طريق حزب الهامش العريض والذي سيكون علي موعد مع التاريخ ليقتلع هذا النظام الفاسد الظالم المستبد ، نظام التطهير العرقي والابادة الجماعية …..ويجعل السودان وطنا شامخا ابيا ، يسع اهله بتنوعهم الثقافي والاثني والجغرافي والديني ، ليلحق من بعد بركب الشعوب والدول التي تعلي من قيمة الانسان وتحترم حقوقه وتقدس ادميته التي كرمها الله من فوق سبع سماوات. الحضور الكريم… قبل ان اختم اسمحوا لي ان احي القابضين علي الزناد قوات ثورة الهامش السوداني هنا في جبال النوبة وفي النيل الازرق ودارفور وشرق السودان ونشد علي ايديهم فردا فردا علي التضحيات الجسام التي ظلوا ومازالوا يقدمونها فداء لوطنهم وقضيتهم.. . وتمنياتنا لكم بالتوفيق في مؤتمركم هذا ودامت نضالات الشعب السوداني ودمتم ذخرا للثورة والثوار. والثورة مستمرة والنصر ات باذن الله … والسلام عليكم ورحمة الله …