وزير العدل يتهرّب من الصحفيين بسبب قانون النظام العام

اعترض وزير العدل السوداني، ادريس الجميل، اليوم الاثنين، على توصيف وجود السودان ضمن البند العاشر في مجلس حقوق الانسان، بالسيئ، بينما امتنع عن الرد على تساؤلات الصحفيين بشأن تعديل قانون النظام العام سيئ الصيت.

وتعهد الجميل في تصريحات بالبرلمان، بالشروع في اصلاح القوانين السودانية مثار الجدل، ولكنه حين سئل عن قانون النظام العام قال (لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال حالياً).

ويرى حقوقيون أن قانون النظام العام

سوط مسلط على ظهور الشعب، خاصة فئة النساء.

ويتدخل القانون في طبيعة الازياء، والتجمعات البشرية، مع حشر انفه في الانشطة الثقافية والعامة، وكثيراً ما يتعرض ضحاياه للجلد علانية.

وفي سياق متصل، قال وزير العدل أن ابقاء السودان في البند العاشر في مجلس حقوق الانسان، مع ولاية الخبير المستقل، قرار في صالح البلاد.

وتابع بأن القرار ليس بذلك السوء خاصة وانه لم يحمل أي إدانة للسودان، ويبشر بخروجه من دائرة الاجراءات الخاصة قريباً.