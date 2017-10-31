نعي أليم – وفاة والد الاستاذ عامر اللكة كوكو

بِسْم الله الرحمن الرحمن

حركة العدل والمساواة

أمانة اقليم كردفان …

نعي أليم



بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة تتقدم أمانة اقليم كردفان بخالص التعازي للخليل عامر اللكة كوكو وذلك لوفاة والده .. الذي وافته المنية صبيحة يوم الاثنين في الثلاثين من أكتوبر بمدينة الحصاحيصا .. نسأل الله له الرحمة والمغفرة وتمتد تعازينا للأهل والعشيرة في الخرطوم وكردفان والجزيرة ..

اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة وادخله الفردوس الاعلي…. اللهم ارحمه واغفر له وأعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما بنقي الثوب الأبيض من الدنس ….

انا لله وانا اليه راجعون ..

ادم عيسي ابراهيم

امين إقليم كردفان – نائب رئيس الحركة