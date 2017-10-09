نائب رئيس لجنة الاعتمادات بالكونقرس الامريكى : رفع العقوبات قرار سابق لأوانه بشكل صادم

قال السناتور باتريك ليهي نائب رئيس لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ إن الإعلان عن رفع العقوبات عن السودان أمر سابق لأوانه بشكل صادم .

وأصدر السناتور ليهي تصريحاً صحفياً أول أمس ، قال فيه (لقد أيدتُ قرار إدارة ترامب في يوليو بتمديد فترة الاستعراض لرفع العقوبات المفروضة على السودان، ولكن إعلان اليوم عن رفع العقوبات أمر سابق لأوانه بشكل صادم . وفي حين تحسن تعاون السودان في بعض الأمور، إلا أن الحكومة تواصل إعاقة وصول المساعدات الإنسانية وانتهاك الحقوق الأساسية لمواطنيها، كما ظلت تفعل لاعوام تحت ح

كم عمر البشير، المطلوب كمجرم حرب).

وأضاف (إننى أؤيد الجهود الرامية لتطبيع العلاقات عندما تكون فى مصلحتنا الوطنية ولصالح أولئك الأكثر تضرراً . لكن البشير يظل منبوذاً ، ولم يقدم البيت الأبيض إستراتيجية ذات مصداقية لضمان أن يؤدي تخفيف العقوبات للنتائج المطلوبة ) . وأكد (يجب على الكونقرس أن يضمن أن عقوباته ، التي لا تزال قائمة ، تستخدم بشكل فعال لتعزيز حقوق الإنسان في السودان).

الجدير بالذكر أن السناتور ليهي كان قد تقلد سابقاً رئاسة مجلس الشيوخ مؤقتاً في الفترة 2012-2015م. وحمل بعدها لقب الرئيس الفخري المؤقت لمجلس الشيوخ وحتى الآن.

ولجنة مجلس الشيوخ الأمريكية المعنية بالاعتمادات التي يشغل السناتور ليهي الآن منصب نائب رئيسها، لجنة دائمة مختصة بجميع التشريعات المتعلقة بتقديرات الإنفاق.

وكان الرئيس المشترك للجنة توم لانتوس المعنية بحقوق الإنسان بالكونقرس، جيم ماكفرن قد عبر عن معارضته لقرار رفع العقوبات التنفيذية.

(المصدر أدناه):

https://www.leahy.senate.gov/press/reaction-to-trump-adm-lifting-sanctions-on-sudan

(للمزيد أدناه):

http://www.hurriyatsudan.com/?p=229859