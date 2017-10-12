منظمة مناصرة ووالناشطون في استراليا يدعون لمظاهرة كبرى تنديدا بالانتهاكات ضد النازحين والطلاب

مسيرة ووقفة احتجاجية ضد حكومة النظام الحاكم في الخرطوم

نناشد الحكومة االسترالية لوقف المجازر في دارفور وجنوب النيل االزرق وجبال انوبة

الى جميع االخوة واألخوات السودانيين في استراليا

تحية طيبة

تدعوكم منظمة مناصرة دارفور Australia Advocacy Humanitarian Darfur بالتضامن مع

الناشطين السودانيين من مختلف المدن االسترالية للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية والمسيرة السلمية

يوم االثنين 16 اكتوبر 2017م امام البرلمان االسترالي والسفارة السودانية في كانبيرا . وذلك

تضامنا مع اهلنا في كافة اقاليم الس

ودان ، واقليم دارفور بصورة خاصة حيث يشهد قمعا منظما من

قبل ميليشيات النظام الحاكم في الخرطوم . كما نعلن عن تضامننا مع اخوتنا في النيل االزرق

وجبال النوبة التي تشهد بعض مناطقها حصارا وقصفا عنيفا ادى الى استشهاد العشرات من

االبرياء . كما ان هذه التظاهرة تندد بوجود تمثيل دبلوماسي للنظام الحاكم الذي يهدد سالمة اعداد

كبيرة من االستراليين من اصل سوداني وطالبي اللجوء .

ان هذه االحداث البشعة تمثل انتهاكا واضحا لحقوق االنسان يجب ان يعاقب كل من شارك في هذه

الجرائم التي تخالف كل االنظمة االنسانية . ان تاريخ النظام السوداني الدموي اشتهر بقتل االبرياء

في التظاهرات السلمية في جميع انحاء السودان . اننا في هذه التظاهرة نحيط الحكومة االسترالية

علما بجزء يسير من الفظائع التي ترتكبها الحكومة االسالمية ضد ابناء وبنات الشعب السوداني .

في االيام القليلة الماضية ارتكب النظام مجزرة دموية داخل معسكر كلما للنازحين راح ضحيتها

ستة من االبرياء فاضت ارواحهم الطاهرة بعد ان اطلقت عليهم قوى االمن الرصاص اثناء زيارة

الرئيس البشير الى معسكر كلما . كما جرح العشرات من ابناء وبنات شعبنا داخل هذا المعسكر

الذي يضم الجئيين سودانيين هربوا من مناطق الحرب.

ان فشل النظام في ادارة واليات الدولة السودانية ادت الى كوارث متعمدة ففي شرق السودان

حطمت الجرافات المدارس لبيع مساحاتها للسماسرة في الوقت الذي يفرض فيه الوالي الضرائب

لقيام احتفاالت مدرسية . وفي شمال ووسط السودان ارتكب النظام مجزرتي كجبار والعيلفون التي

انتهت بقتل العشرات من الطالب والنساء .

النظام الحاكم ال زال يواصل انتهاكه لحقوق االنسان ، حيث شهدت بعض المدن محاكم صورية

جائرة تعرض لها بعض الطالب السودانيين وحكمت ظلما على الطالبين عاصم عمر ومحمد بقاري

باإلعدام ، اضافة الى جرائم اخرى تمثلت في فصل وطرد الطالب من السكن للتضييق على حياتهم

الدراسية. فلنرفع صوتنا عاليا لوقف اعدام عاصم وبقاري .

اننا نؤكد للحكومة االسترالية ان الجرائم التي ذكرناها هنا هي جزء يسير جدا من الفظائع التي

ارتكبها النظام في حق ابناء وبنات شعبنا .

سيكون التجمع امام البرلمان االسترالي في تمام الساعة الثانية ظهر االثنين 16 اكتوبر لتسليم مذكرة

الى الحكومة والمعارضة االسترالية . ثم التوجه نحو السفارة السودانية للتعبير عن رفضنا لوجود

سفارة تمثل نظام الخرطوم القمعي .

ونؤكد بان هذه السفارة ال تمثل الالجئين السودانيين الذين يشكلون اكثر من 95 في المائة من

السودانيين الذين هربوا من قمع النظام الحاكم واحتموا باستراليا لتشكل لهم مالذا آمنا ، ولن يضمن

هؤالء الالجئين سالمتهم اذا قاموا بزيارة اهلهم في وطنهم االم في ظل وجود ممثلي النظام

واستخباراته في استراليا.

لنرفع صوتنا عاليا امام المجتمع الدولي للتنديد بهذا الجرائم وتقديم الجناة الى محاكم عادلة.

لنرفع صوتنا عاليا لوقف اعدام الطالبين عاصم عمر ومحمد بقاري

لنرفع صوتنا عاليا لوقف الحرب وقصف المدنيين بالطائرات في دارفور والنيل ازرق وجبال النوبة

وعاش السودان حرا مستقال .

Darfur Humanitarian Advocacy Australia

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الناشطون السودانيون في استراليا

اكتوبر 2017