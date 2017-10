ستجري مناقشة علنية لإطروحة دكتوراه الطالب سليمان صندل حقار أحمد الموسومة International Humanitarian Intervention and Its Impact on State Sovereignty with Special Reference to the United Nations Missions to East Timor and Western Sahara Compared في مقر الأكاديمية العربية في الدنمارك بالعاصمة كوبنهاكن , في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الأربعاء الموافق20/12/2017 حسب التوقيت المحلي للدانمارك.



يجري المناقشة لجنة من الذوات التالية اسمائهم:

أ. د. فواز علي العبابنة عضوا و رئيسا أ. د. يوسف محمد عطاري عضوا أ. د. مصطفى عصام نعوس عضوا د. عمار تيسير بحبوح مشرفا وعضوا

الدعوة عامة للمهتمين بالشأن الأكاديمي.

تنقل المناقشة مباشرة عبر الغرفة العامة للأكادمية على شبكة البالتوك.