مقتل وإصابة 6 أشخاص في هجوم مسلح على بلدة بدارفور

قتل 3 أشخاص وأصيب ثلاثة اخرون في هجوم شنته مليشيات مسلحة على احدى البلدات في ولاية جنوب دارفور.

وقال شهود عيان بقرية فارة بمحلية تلس , إن مسلحين على ظهور الخيول هاجموا قرية (فارة) التابعة لمحلية تلس ـ حوالي 89 كلم جنوبي مدينة نيالا ـ في الثالثة من صباح الثلاثاء ما أدى لمصرع ثلاثة اشخاص في الحال واصابة ثلاثة آخرين جرى اسعافهم الى مستشفى “تلس” التعليمي.

وقال الشهود إن المليشيا تمكنت من نهب أبقار أهالي

المنطقة لافتين الى أن فزعا أهليا يتعقب أثر الجناة.

من جهته أفاد مصدر أن لجنة أمن محلية تلس عقدت اجتماعا طارئا لملاحقة الجناة والعمل على احتواء الحادث قبل أن يؤدي الى تفجر نزاع قبلي بالمنطقة.

وأضاف المصدر أن الحادث وضع قرارات رئاسة الجمهورية القاضية بجمع السلاح أمام تحدي كبير مشيرا الى ضرورة نشر تعزيزات عسكرية بالمنطقة لحسم أي إنفلات أمني وإنزال عقوبات رادعة على الجناة.