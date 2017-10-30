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1- النبي نوح والسيد الامام ؟

يحاكي السيد الامام النبي نوح في كثير من عبقرياته وإستثناءاته ، نذكر منها مثالاً وليس حصراً :

+ الاخلاق السمحة ، فقد شهد الاعداء قبل الصحاب بسماحة اخلاق السيد الامام . أؤلم يطلب السيد الامام من صاحب الاسماء التسعة وتسعين المغفرة والرحمة للسفاح نميري الذي شنق الاستاذ العظيم ، وإستباح دماء الانصار وأمامهم .

+ الصبر وهي خصلة لكبيرة إلا على الخاشعين . لبث النبي نوح في قومه

الف سنة إلا خمسين عاماً ، وما آمن معه إلا قليل . صبر السيد الامام على الاذى خصوصاً من الاقربين من امثال السيد مبارك المهدي الذي صنعه السيد الامام بيديه ، ثم إنقلب عليه وهو يتبجح في سوبا :

جئت لأدفن القيصر ، وليس لأمدحه .

ويرد عليه السيد الامام بأن الذي بينه وبين بني عمه لمختلف جداً .

+ حرفة النجارة ، فقد كان النبي نوح يصنع الفلك وكلما مر عليه ملاُ من قومه سخروا منه . اما السيد الامام فينجر المعاني والافكار والمفاهيم والتعابير التي تبسط وتختزل الموقف المعقد في كلمة او كلمتين ، ثم تسير بها الركبان .

يملك السيد الامام حقوق الملكية الفكرية لتعبير ومفهوم

( محاكم الهجين ) ، المفهوم الذي فعلته الامم المتحدة والإتحاد الافريقي في محاكمة رئيس تشاد السابق حسين هبري في داكار في يوم الاثنين 20 يوليو 2015. كانت تلك اول محاكمة تجريها محكمة هجين في التاريخ الانساني ، وتم تسطير يوم الاثنين 20 يوليو 2015 كيوم تاريخي في صحائف التاريخ ، ويرجع الفضل من بعد الله للسيد الامام .

كما نجر السيد الامام تعبيرات اخرى بالمئات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : العدالة المناخية ، الما عندو محبة ما عندو الحبة ، الفشا غبينتو خرب بنيتو … وتعبير كلابيش نظام البشير ، الذي نحن بصدده في هذه المقالة .

2- كلابيش الرئيس البشير ؟

صار الرئيس البشير الشمس التي تدور حولها بقية مجرات مراكز القوى في السودان ، وتستمد منها النماء بل الحياة . وإذا خرجت أي مجرة من مدارها المرسوم لها ، إحترقت ، كما إحترقت مؤخراً مجرة الفريق طه عثمان . اصبح الرئيس البشير يجسد في شخصه جميع السلطات : التشريعية والقضائية والتنفيذية والإعلامية ، بل يجسد الدولة والمجتمع . إنتهى التدافع بين السلطات ، الذي امرت به الآية 251 في سورة البقرة ، وأفسد الرئيس البشير بلاد السودان :

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ .

وقف المجتمع الدولي للرئيس البشير بالمرصاد بعد صدور امر قبض محكمة الجنايات الدولية ضده في مارس 2009 ، وكان ان اختطف الرئيس البشير بلاد السودان واهل بلاد السودان رهينة معه .

تنتظر فاتو بن سوده ، وفي يدها كلباش ، الرئيس البشير في كل زنقة من زنقات العالم ، لتكلبشه ، وتقوده مكلبشاً الى محكمة لاهاي في تهم تتعلق بإباداته الجماعية لشعبه ، وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ضد بني شعبه .

نسجل ادناه الكلابيش العشرة التي تنتظر الرئيس البشير شخصيا على الكورنر ، وبمد الخط على إستقامته ، تنتظر بلاد السودان واهل بلاد السودان . سوف تلاحظ ان هذه الكلابيش العشرة لا تحتوي على كلباش العقوبات التي تم رفعها في يوم الخميس 12 اكتوبر 2017 .

واحد :

+ امر قبض الرئيس البشير ؟

تداعيات امر قبض الرئيس البشير السلبية على بلاد السودان كثيرة ، وقد عددناها في مقالات سابقة ، واهمها رفض المجتمع الدولي شطب ديون السودان التي تجاوزت حاجز الخمسين مليار دولار . كما يقف امر القبض حائلاً ضد إستفادة السودان من منح وهبات اتفاقية كوتونو التي تبلغ 350 مليون ايرو في السنة .

و يقف امر القبض حائلاً ضد إستفادة السودان من قروض ومنح البنك الدولي وصندق النقد الدولي ، ومبادرة الهيبك :

Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative

اتنين :

القائمة الارهابية ؟

في يوم الخميس 12 اغسطس 1993 ، وضعت الولايات المتحدة نظام البشير في قائمة الدول الداعمة للإرهاب ، ولا يزال نظام البشير على هذه القائمة ، 24 سنة على بدء الحدث .

هذه القائمة وكذلك القوانين والقرارات المذكورة ادناه تعطل حرية الصادرات من السودان ، وتمنع بيع السلاح للسودان ، وتوقف العون التنموي للسودان ، ويفوق هذا العون حاجز المليار دولاركل سنة .

تلاتة :

+ قانون سلام السودان الذي اصدره الكونغرس الامريكي في عام 2002 .

في يوم الاثنين 21 اكتوبر 2002 ، وقع الرئيس بوش الابن على قانون سلام دارفور ، الذي اجازه الكونغرس بمجلسيه في نفس شهر اكتوبر 2002 ، وصار القانون نافذاً في يوم توقيع بوش الابن عليه ، ولا يزال هذا القانون نافذاً حتى يوم الدين هذا .

ينص هذا القانون على عدة إجراءات عقابية ضد نظام البشير فصلناها في مقالات سابقة .

اربعة :

+ قانون سلام دارفور الذي اصدره مجلس الامن في عام 2006 .

في يوم الخميس 31 اغسطس 2006 ، اصدر مجلس الامن قراره رقم 1706 ، الذي يقضي بنشر قوات دولية في دارفور ، ولا تزال هذه القوات ( ايوناميد ) متواجدة في دارفور .

خمسة :

+ قرارات مجلس الامن ضد نظام البشير ؟

63 قرار صادر من مجلس الامن ضد نظام البشير ، اغلبها تحت البند السابع ، الذي يجيز إستعمال السلاح لحفظ الامن والسلم الدوليين .

ستة :

+ سفارتا امريكا في نيروبي ودار السلام ؟

في يوم الجمعة 17 اغسطس 1998 ، قامت القاعدة بتفجير سفارة الولايات المتحدة في نيروبي وفي دار السلام .

ربطت حكومة الولايات المتحدة بين القاعدة ونظام البشير ، وقامت بسحب سفيرها في الخرطوم ، تيم كارني ،في نفس يوم الجمعة 17 اغسطس 1998 ، إحتجاحاً على هذه التفجيرات .

ولا يزال الموقع شاغراً 19 سنة بعد الحدث .

في يوم الجمعة 28 يوليو 2017، أيدت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة العاصمة واشنطن قرارا قضائيا يحمل نظام البشير مسؤولية التفجيرات التى وقعت بسفارتي الولايات المتحدة فى نيروبى ودار السلام، وبالتالي يلزم نظام البشير بدفع تعويضات عقابية قيمتها 7 مليار و300 مليون دولار لاسر الضحايا في التفجيرات .

سبعة :

+ المدمرة كول ؟

في يوم الجمعة 23 سبتمبر 2016 ، اكدت محكمة الإستئناف في نيويورك حكمها الصادر في 23 سبتمبر 2015 ، والذي يلزم نظام البشير بدفع غرامة مقدارها 314 مليون دولار كتعويض لعائلات ضحايا المدمرة كول ، رافضة الإستئناف المقدم من حكومة الولايات المتحدة ، ونظام البشير بشطب الغرامة .

كما تعرف ، يا هذا ، ففي يوم الخميس 12 أكتوبر 2000 ، هاجم تنظيم القاعدة ( نظام البشير حسب القضاء الامريكي ) المدمرة كول في ميناء عدن ، مما أدى لوفاة 17 بحاراً امريكيا وجرح 39 آخرين .

تمانية :

+ قانون جاستا ؟

في يوم الثلاثاء 17 مايو 2016 ، وافق مجلس الشيوخ الامريكي ، بالإجماع ، على قانون جاستا .

في يوم الاثنين 12 سبتمبر 2016 ، وافق مجلس النواب الامريكي ، بالاجماع ، وبدون اي اعتراض ، على مشروع قانون جاستا .

ونذكرك ، يا حبيب ، وأنت ادرى ، بأن قانون جاستا هو اسم الدلع لقانون

( العدالة ضد رعاة الارهاب )

Justice Against Sponsors of Terrorism Act ( JASTA ).

يجيز مشروع قانون جاستا ، أو قانون ( العدالة ضد رعاة الإرهاب ) لضحايا الأعمال الإرهابية التى تقع فى الولايات المتحدة الأمريكية ، ( تفجيرات ١١ سبتمبر 2001 الإرهابية مثالاً وليس حصراً ) ، أو لعائلاتهم مقاضاة حكومات أجنبية ( نظام البشير مثالاً ) ، امام المحاكم الأمريكية ، للحصول على تعويضات مالية عن الأضرار الناشئة عن هذه الأعمال الإرهابية.

تعرف يا حبيب ، إن تفجيرات 11 سبتمبر 2001 ، قد إعترف بالقيام بها تنظيم القاعدة . وتعرف ايضاَ إن محكمة الاستئناف في نيويورك قد اكدت في حكمها يوم الجمعة 23 سبتمبر 2016 بخصوص المدمرة كول المذكور اعلاه ، بان تنظيم القاعدة ونظام البشير هما احمد وحاج احمد ؛ وإن نظام البشير مسؤول مسؤولية مباشرة عن اعمال تنظيم القاعدة .

ولكنك ربما لا تعرف ان التعويضات المطلوبة لعائلات تفجيرات 11 سبتمبر 2001 ، وغيرهم ، قد تجاوزت حاجز الثلاثة ترليون دولار .

تسعة :

+ قائمة الدول المتاجرة بالبشر ؟

في يوم الخميس 28 سبتمبر 2017 ، اضافت ادارة ترامب نظام البشير لقائمة الولايات المتحدة للدول المتهمة بالتقاعس عن وقف الاتجار بالبشر.

عشرة :

+ قائمة اليمن السوداء ؟

في يوم الخميس 5 اكتوبر 2017 ، ادخلت الامم المتحدة نظام البشير ضمن القائمة السوداء للدول التي تسببت في قتل وتشوية أطفال في اليمن ، وارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في اليمن .

سوف يكون نظام البشير مُلزماً بدفع تعويضات لأسر الضحايا من الاطفال والمدنيين في اليمن ، بالإضافة للإدانة المعنوية ضد نظام البشير .

هذه عشرة كلابيش كاملة . ولكن اهمها كلباش فاتو بن سودة ، فهذا الكلباش اللعين سوف يرغم الرئيس البشير على الكنكشة في السلطة ، وبالتالي الترشح لفترة رابعة في ابريل 2020 . والاهم على عدم الوصول الى تسوية سياسية مع المعارضة ، والمرواغة واللعب على الحبال حتى ابريل 2020 ، وبعدها لكل حدث حديث ؟