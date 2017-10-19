قرارات رئيس الجبهة الثوريةبتعيين أمين إعلام وناطق رسمي بإسم الجبهة

اصدر القائد مني اركو مناوي رئيس الجبهة الثورية السودانية قرارا بتعيين الدكتور محمد زكريا فرج الله, امينا للاعلام وناطقا رسمي باسم الجبهة الثورية.

ويعتبر فرج الله من القيادات الفاعلة في الساحة السياسية وهو يشغل ايضا نائب امين الامانة السياسية لحركة العدل والمساواة السودانية وعضو قيادتها التنفيذية.

نص القرار

*الجبهة الثورية السودانية*

*Sudan Revolutionary Front*

*(S.R.F)*

*قرارات رئيس الجبهة*

*الموضوع/ قرار بتعيين أمين إعلا

م وناطق رسمي بإسم الجبهة*

*عملاً بالسلطات المخوّله لي بموجب المادة 15،ب،3 من النظام الأساسي للجبهة الثورية السودانية لسنة 2012م-تعديل لسنة 2013-تعديل أكتوبر 2017 وبعد التشاور مع نواب رئيس الجبهة أُصدر القرار الاتي نصه:-*

1. *إسم القرار وتاريخ بدء العمل به*: *يُسمّ

ى هذا القرار بقرار تكليف أمين إعلام وناطق رسمي بإسم الجبهة ، ويسري من تاريخ التوقيع عليه.*

2. *تكليف* :

*يُكلّف الدكتور محمّد زكريا فرج الله أمينا لأمانة الاعلام وناطقا رسميا بإسم الجبهة.*

*صدر تحت توقيعي في اليوم الثامن عشر من اكتوبر لسنة 2017م*

*مني أركو مناوي*

*رئيس الجبهة الثورية السودانية*

18 أكتوبر 2017