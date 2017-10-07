فايننشال تايمز: الخرطوم سلمت الادارة الأمريكية كل أرقام حساباتها البنكية مع كوريا الشمالية، بما في ذلك الأسماء والمبالغ

كشفت صحيفة (الفايننشال تايمز) بأن حكومة الخرطوم سلمت الإدارة الأمريكية كل أرقام الحسابات البنكية بينها وبين كوريا الشمالية بما في ذلك الأسماء والمبالغ. وقال مسؤول كبير بإدارة ترامب للصحيفة إنه أطلع على خطاب بهذا الشأن مقدم من حكومة الخرطوم، كما أطلع على نسخة من خطاب سلمته الخرطوم للإدارة الأمريكية كانت قد وجهته إلى بيونق يانق تخطرها فيه بقطع العلاقات بين البلدين. ونوهت الص

حيفة إلى إذعان حكومة الخرطوم الكامل للإدارة الأمريكية وتقديمها ملفات مهمة، مشيرة إلى ترجيح رفع العقوبات هذا الشهر اكتوبر وإلى التحذيرات التي توجهها جهات عديدة لحكومة ترامب من خطوة رفع الحظر عن حكومة الخرطوم.

راديو دبنقا