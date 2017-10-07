عناصر من جهاز الامن الخارجي تعتدي على الصحفي احمد محمود كانم بالقاهرة

يبدو أن بعض خربشاتنا في بعض الصحف السودانية الحرة باتت تشكل مصدر إزعاج لسفارتنا المحترمة بالقاهرة ، فعمدت إلي وضع حد لصرخات قلمي بإرسالها 3 من عناصر الامن الخارجي يتسلحون بالسواطير والعصي، فشنو علي هجوماً مباغت أدي إلي اصابتي بعدة جروح خفيفة في اجزاء متفرقة من جسدي جراء الضرب بالسواطير قبل أن يمتطوا سيارتهم “رمادية اللون” ويفروا هاربين بعد أن وقعت على الأرض.

الجدير بالذكر أن عناصر جهاز الأمن السوداني

ة التابعة للسفارة السودانية بالقاهرة تصطاد النشطاء والصحفيين غير المواليين بإستمرار بغية إسكات اصواتهم الداوية، كما حدث منذ أيام قليل مع الناشط محمد حسن عالم بوشي، الذي تعرض إلى هجوم مشابه.

هذا وقد هرعت الشرطة المصرية فور تلقيها الخبر الي مكان الحادث بمدينة 6 أكتوبر بالقاهرة ومن ثم قامت بإرسالي الي قسم شرطة الثالث بهرم ستي لتكملة تدوين البلاغ .

أحمد محمود عثمان “كانم”

صحفي وناشط حقوقي