شاهد تلفزيون بشة الكوميدي Bisha TVوفيلم اراجوز الرئيس البشير الساخر على صحيفة النيويورك تايمز ؟

Tharwat20042004@gmail.com

تلفزيون بشة ؟

في عددها الصادر يوم الاربعاء 4 اكتوبر 2017 ، نشرت صحيفة النيويورك تايمز تقريراً مصحوباً بفيديو عن ( تلفزيون بشة ) … بشة ترمز للرئيس البشير .

يصور الفيلم عرض كوميدي ساخر لاراجواز الرئيس البش

ير واراجوز حميدتي . يحرك الأراجوزات شباب من قبيلة النوبة في جنوب كردفان ، من منتسبي الحركة الشعبية الشمالية .

اسم الفيلم بلغة العجم :

The Rebel Puppeteers of Sudan

Fighting bombs with satire.

وترجمتها بعربي جوبا :

( المتمردون الذين يشغلون اراجوزات السودان ) .

محاربة القنابل بالكوميديا .

مخرج ومنتج الفيلم السيدة

الكينية من اصل هندي رووبا قوقينني

Roopa Gogineni

وهي مخرجة افلام ومصورة تقيم بين باريس ونيروبي .

Images intégrées 1https://www.nytimes.com/video/opinion/100000005431070/the-rebel-puppeteers-of-sudan.html?action=click&contentCollection=opinion&module=lede®ion=caption&pgtype=article

كتب سيناريو الفيلم مجموعة من الاعلاميين وكتاب الدراما من منسوبي الحركة الشعبية الشمالية تحت شجرة مانقو ضخمة في كاودا ، عاصمة الاقليم المُحرر في ولاية جنوب كردفان . كتبوا السيناريو ، وهم يحتسون الشاي المُسكر ، والفضوليون من القرى المجاورة يلتفون حولهم في فضول الكدايس . ولكن عندما كشفت المجموعة عن اراجوز الرئيس البشير واراجوز حميدتي ، فر الفضوليون القرويون وهم لا يلوون على شئ خوفاً من السفاح البشير والسفاح حميدتي ، حتى وهم اراجوزات .

بدأت السيدة رووبا في اخراج تلفزيون بشة في عام 2015 ، ولاقى فيلم اراجوز الرئيس البشير مشاهدات عالية في صفحة الفيسبوك وفي المناطق المحررة في ولاية جنوب كردفان . والاهم والامر الذي يساوي مليون مشاهدة ، إن ترامب ، حسب توكيدات السيدة رووبا للنيو يورك تايمز ، قد شاهد اراجوز الرئيس البشير ، وعلق ساخراً ، مردداً مقولة قديمة للرئيس ريقان .

قال :

بشير ابن … ، ولكنه ابننا ، لانه يساعدنا ضد ايران وحماس وحزب الله ، ودعماً لإسرائيل . سوف نفكر في رفع العقوبات عنه نهائياً في يوم الخميس 12 اكتوبر 2017 . ولكن لن نرفع اسمه من قائمتنا الارهابية ، وبالتالي لن نرحمه مع محكمة لاهاي ، وسوف نقبض عليه إذا لم يسمع الكلام .

كلام يا عوض دكام ؟

وربما كانت مشاهدة ترامب لفيلم اراجوز الرئيس البشير السبب الحصري لوضع النيو يورك تايمز تقرير السيدة رووبا عن فيلمها على الصفحة الاولي للصحيفة في يوم الاربعاء 4 اكتوبر 2017 .

يعرض تلفزيون بشة عرض اراجوز كوميدي وساخر للرئيس البشير وحميدتي ، ويصور الابادات الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها ، ولا يزال يرتكبها الرئيس البشير ومساعدوه واهمهم حميدتي في دارفور والمنطقتين .

حسب السيدة بووبا ، الهدف من اخراج تلفزيون بشة وعرض الاراجوزات هو توعية المجتمع الدولي للفظائع التي يرتكبها الرئيس البشير ومساعدوه في دارفور والمنطقتين ، عن طريق افلام كوميدية ، تسخر من الرئيس البشير ومساعدوه ، وتفضح جرائمهم ؛ وفي ذات الوقت تثير الضحك ، وكذلك التامل في سلخانات ومجازر نظام البشير في دارفور والمنطقتين .

تم صنع الاراجوزات في جنوب افريقيا وترحيلها الى ولاية جنوب كردفان ، حيث تم عرض فيلم وفيديو اراجوز بشة وحميدتي في كاودا والمناطق المحررة . أثرت حرارة الشمس في جنوب كردفان على الاراجوزات ، التي بدأت اجزاء منها في الذوبان والتحلل .

عندما راى الاطفال اراجوزات الرئيس البشير وحميدتي ، اصابهم الفزع والهلع ، وطفقوا يجرون ، ويقعون فوق بعضهم البعض ، خوفاً من سفاحهم البشير . ولكن بعدها إعتادوا على اراجوزات الرئيس البشير وحميدتي ، وإنها لا تضرهم كما يضرهم اصحابها الحقيقيين . وفي النهاية صاروا يقهقهون من الضحك ، وهم يشاهدون تلفزيون بشة وعرض الارجوزات .

زارت مخرجة الفيلم السيدة بووبا الخرطوم ، وإستغربت غاية الإستغراب ان الناس في الخرطوم لا تعرف ما يجري في دارفور والمنطقتين من فظائع يندى لها الجبين الإنساني . وبالطبع لم تستطع عرض فيلمها تلفزيون بشة ، وعرض الاراجوزات ، لا في الخرطوم ، ولا في باقي مدن السودان .

تقول بووبا إن تلفزيون بشة سوف يتم عرضه طيلة المؤتمر العام الإستثنائي للحركة الشعبية الشمالية الذي سوف يبدأ اعماله في يوم الجمعة 6 اكتوبر 2017 في كاودا ، بمشاركة معظم قادة الاحزاب السودانية .

تقول السيدة بووبا ان جولات وقف اطلاق النار الثنائية بين نظام البشير والحركات الحاملة السلاح لم تقد إلى سلام عادل وشامل في دارفور والمنطقتين . يستمر نظام البشير في رفض مرور الاغاثات الانسانية للنازحين المتواجدين في المناطق المُحررة في دارفور والمنطقتين . كما يستمر النازحون واللاجئون في العيش في مخيمات الذل والهوان في داخل وخارج السودان ، لإنعدام الأمن والبني التحتية في قراهم الاصلية ، التي حرقها نظام البشير ، وسمم آبارها .

تامل السيدة بووبا ان يجسد فيلمها وعرض اراجوزات البشير سخرية وتعرية وفضح لنظام البشير ، تعتبرهم السيدة بووبا من آليات المقاومة ضد نظام البشير الغاشم .

يمكنك مشاهدة الفيديو

The Rebel Puppeteers of Sudan

وترجمتها بعربي جوبا ( المتمردون الذين يشغلون اراجوزات السودان ) .

على الرابط ادناه :https://www.nytimes.com/video/opinion/100000005431070/the-rebel-puppeteers-of-sudan.html?action=click&contentCollection=opinion&module=lede®ion=caption&pgtype=article

https://www.nytimes.com/video/opinion/100000005431070/the-rebel-puppeteers-of-sudan.html?

action=click&contentCollection=opinion&module=lede®ion=caption&pgtype=article

كما يمكنك قراءة تقرير السيدة بووبا في النيويورك تايمز على الرابط ادناه :