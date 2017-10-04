ستقالة نائب المراجع القومي والبشير يعيِّن سيف الدين السماني بديلا له

فع نائب المراجع القومي محمد الحافظ نصر، باستقالته من العمل، واخلى موقعه من الديوان، دون ان ترشح معلومات عن اسباب الاستقالة.

وقال رئيس المجلس الوطني بروفسير ابراهيم احمد عمر في جلسة البرلمان اليوم، إن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير قبل إستقالة نائب المراجع القومي محمد الحافظ نصر، وقام بتعين سيف الدين السماني خلفاً له.

ولفت رئيس البرلمان الى انه إستلم خطاباً من رئيس

الجمهورية اشار فيه الى قبوله إستقالة نائب النائب العام.

ووجه رئيس البرلمان الجهات المختصة بالمجلس الوطني إجراء اللازم حول الخطاب.

إلى ذلك، اودع مجلس الوزارء منضدة المجلس الوطني أمس لائحة أجور الصحفيين ولائحة أعمال تنظيم العمل الدبلوماسي، فضلاً عن إيداع مرسوم مؤقت لقانون صندوق دعم الطلاب.