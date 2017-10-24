رجل الأعمال المتهم بإغواء الفتيات يطالب بعدم نشر محاكمته في الصحف

طالب ممثل الاتهام في قضية رجل الأعمال المتهم باستدراج الفتيات العذراوات وإغرائهن بالأموال، المحكمة التي تنظر القضية السماح بنشر جلسات المحاكمة في الصحف، وذلك ردا على طلب ممثل الدفاع بحظر النشر وإدارة الجلسات بصورة سرية لحين الفصل في القضية.

وقال ممثل الدفاع في جلسة محكمة النظام العام امتداد الدرجة الثالثة التى يترأسها القاضي أشرف عبد الوهاب إن نشر حيثيات القضية في وسائل الاعلام له أثر ضار انعكس على نفسية المتهم.

وبدوره رفض ممثل الاتهام طلب الدفاع معللاً أن الد

فاع لم يضع في طلبه سنداً من القانون خاصة وأن نص المادة (26) يستوجب الاتهام بوسطة الصحافة والمطبوعات، وأشار أن القانون يؤكد علنية الجلسات.

ومن جانبه طلب محامي دفاع المتهمتين الثانية والثالثة بتأجيل سماع المتحري بعد أن دفع بأن المتهمتين تخضعان لظرف امتحانات وقدم صورة من بطاقات الامتحانات.

وحددت المحكمة جلسة قادمة للفصل في طلب حظر النشر، وتعود تفاصيل القضية إلى أن شرطة أمن المجتمع تمكنت من ضبط المتهم داخل شقة بأركويت برفقة فتاة، وتم القبض على المتهم والفتاة التي أقرت بأن شقيقتها استدرجتها للمتهم مقابل (٥٠) ألف جنيه، فيما أفادت شقيقة المتهمة أنها استدرجت شقيقتها للمتهم لحل بعض المشاكل المالية التي تواجهها، وأقر أيضاً المتهم بارتكابه الجريمة، وبعد اكتمال التحريات وجهت له النيابة تهم تحت المواد (٨٨، ١٥٥) من القانون الجنائي التي تتعلق بممارسة الفاحشة، والرشوة بعد أن حاول المتهم تقديم رشوة لأفراد التيم، وتم تحريز مبلغ (٩٨٠٠) معروضات في البلاغ، كما وجهت النيابة تهمة تحت الماده (١٥٥) في مواجهة المتهمة الثانية و(١٥٤) في مواجهة شقيقتها التي تتعلق بالقوادة