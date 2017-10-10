رئيس البرلمان السوداني يعتذر للمعلمين ويدافع عن قانون النظام العام

دافع رئيس البرلمان السوداني عن قانون النظام العام سيء الصيت وقطع بعدم تعديله الا وفق ما يتناسب مع الرؤية الاسلامية ( المشروع الاسلامي الحضاري) وشدد على ان قيم حقوق الانسان واحترامها هي من صميم عقيدتنا لكننا لن نعدل اي قانون الا وفق عقيدتنا وتوجه الدولة .

واعتذر رئيس البرلمان الذي كان يتحدث في برنامج حوار مفتوح ) الذي تبثه (قناة النيل الازرق الفضائية ) للمعلمين لما لحق بهم من تصريحات غير لائقة من نائبة رئيس البرلمان بدرية سليمان التي تتبع لحزب المؤتمر الوطني وقال: اذا كانت بدرية او ما سبقتها التي نسبت للنائبة عائشة اغضبت المعلمين اعلن عن اعتذاري لهم وانا معلم.

من جهة اخرى كشف رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أ

حمد عمر عن اتجاه لتقليص عدد النواب في المستقبل ـ بدون تحديد النسبة أو توقيتها ـ.

وكان الرئيس السوداني قد عين نحو 65 نائبا في البرلمان قبل عدة أشهر، يمثلون القوى التي شاركت في الحوار الوطني، هذا إلى جانب إضافات للمقاعد في مجلس الولايات والمجالس التشريعية في 18 ولاية.

وقال رئيس البرلمان الأثنين “هناك ما يزيد عن 700 نائب بالهيئة البرلمانية، بالاضافة الى نواب المجالس التشريعية بالولايات، سيكون هناك تقليص في المستقبل” وتابع إن ” لمطالبة بتوفير سكن للنواب مع هذا العدد الكبير يصعب الالتزام بها”.

وطالب عمر في جلسة البرلمان يوم الأثنين، النواب بضبط أحاديثهم وعدم الإساءة للآخرين، قائلا “إنكم تمثلون الشعب لذا عليكم الانضباط، وفي حال حدوث ما يسيئ للشعب عليكم الاعتذار”.

ودعا رئيس البرلمان، وزارة المالية إلى “زيادة ميزانية المجلس بغرض تهيئة بيئة العمل نسبة لضيق المكاتب، وتمويل آخر من المالية لتهيئة دورات المياه والكافتريا”.

وكان القيادي بالمؤتمر الوطني وعضو البرلمان الحاج آدم يوسف قد طالب في ذات الجلسة بتوفير سكن للنواب القادمين من الولايات، لمعاناتهم وعدم امتلاك بعضهم قيمة الإيجار.

وناشد الدولة منح المجلس الوطني قطعة أرض تخصص مستقبلاً كمجمعات سكنية لنواب البرلمان.

ائبته بدرية التي اتهمت فيها بعض المعلمين بالتحرش على التلاميذ «الصغار»، وقال عمر لدى رده على سؤال «الجريدة» حول تصريحات بدرية في برنامج حوار مفتوح الذي سيبث بفضائية النيل الازرق اليوم ، . وشدد عمر على ان السودان لم يقدم اي تنازلات لإسرائيل لتتوسط له عند الادارة الامريكية لرفع العقوبات ووصف التصريحات المنسوبة لمسؤولين اسرائيليين في هذا الصدد هي محاولة للتقليل من مجهود الحكومة في المسارات الخمس والتي كللت برفع القوبات. ونفى وجود اي اتجاه من قبل الحكومة للتطبيع مع اسرائيل.