حركة العدل والمساواة تشارك في مؤتمر الحركة الشعبية الاستثنائي بكاودا

بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل و المساواة السودانية

Justice & Equality Movement Sudan (JEM)

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sudanjem9@gmail.com

تصريح صحفي

تعلن حركة العدل والمساواة السودانية استجابتها لدعوة الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الرفيق الفريق عبدالعزيز آدم الحلو لحضور مؤتمرها العام الاستثنائي الذي سيبدأ اعماله في السادس من شهر اكتوبر 2017 في الأراضي المحررة في جبال النوبة. و سيشارك حركة ا

لعدل و المساواة السودانية بوفد رفيع مكون من المناضل آدم سابو حربي نائب آمين شئون الرئاسة، و اللواء محمد زكريا كليب المفتش العام لقوات الحركة، و العقيد عيسى إبراهيم شوقار قائد الكتيبة الثالثة. مع خالص الأماني و الدعوات بنجاح المؤتمر فيما يوحد صف المعارضة و يقوي شوكتها.

جبريل ادم بلال

امين الإعلام الناطق الرسمي باسم الحركة