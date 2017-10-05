تصريح صحفي من حزب الامة القومي حول تعذر حضور المؤتمر الاستثنائي للحركة الشعبية في كاودا

بِسْم الله الرحمن الرحيم

حزب الامة القومي

تصريح صحفي

حول تعذر حضور المؤتمر الاستثنائي للحركة الشعبية في كاودا

4/10/2017

تأكيدا علي حرص حزبنا؛ احد مكونات قوى نداء السودان، لدفع العمل السياسي للمعارضة ووحدتها والعمل علي خلق تفاهمات بينها مبنية علي الحوار المباشر بين كافة اطيافها حرصنا – وبناءاً على الدعوة منذ اللقاء الذي تم في أديس- علي المشاركة في المؤتمر الاستثنائي للحركة الشعبية بقيادة المناضل عبد العزيز آدم الحلو. الا ان اعتذار سفارة جنوب السودان بالخرطوم عن إصدار اي

تأشيرات لأي وفود مشاركة في المؤتمر حال دون وصولنا والمشاركة في حضور المؤتمر.

سنتابع باهتمام وعن كثب اجتماعات الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال، في كاودا. متمنيين للمجتمعين نجاح هذا المؤتمر التاريخي والذي يأتي في منعطف مهم في مسيرة الحركة الشعبية، آملين ان يتم تجاوز الأزمة التي مرت بها الحركة. وان يكون انعقاد المؤتمر نقطة تحول لمد جسور الثقة بين الرفاق وتحقيق الوحدة التنظيمية والسياسية في المستقبل.

نحن مهتمون ومعنيون أن يخرج المؤتمر بقرارات تشكل دعما لنضالات شعبنا وتطلعاته في التغيير نحو الحرية والديمقراطية وتفكيك سلطة المؤتمر الوطني التي أذاقت شعوبنا الامرين.

كما نتطلع بان تخرج الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال من هذا المؤتمر اكثر قدرة علي الاضطلاع بدورها الكامل في تحقيق دولة المواطنة المتساوية، القائمة على بسط السلام والأمن بمفهومه الشامل، والعدالة، والديمقراطية، واحترام التنوع الثر وخلق وحدة حقيقية بين شعوب السودان والحفاظ على كرامتهم ووحدة تراب الوطن.

ختاما؛ خالص تحياتنا للرفاق المجتمعين في كاودا وصادق أمنياتنا بنجاح مؤتمرهم دعما للسلام والتحول الديمقراطي في السودان.

ام درمان- دار الامة