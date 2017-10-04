ترامب: لابد أن يظهر السودان إلتزاما بالشروط المتفق عليها قبل رفع العقوبات

بحسب موقع Middle East Monitor الالكتروني طمأن الرئيس دونالد ترمب الكونغرس بانه لن يرفع العقوبات عن المفروضة على السودان قبل ان يظهر الاخير التزاما بالشروط المتفق عليها.

وتعهد ترمب بالضغط على الخرطوم لتحسين سجلها في مجال حقوق الانسان والحريات الدينية وتقديم المتهمين بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية لمحكمة الجنايات الدولية.

وقال ترمب في رسالة بتاريخ الخامس والعشرين من سبت

مبر معنونة الى عضو الكونغرس جيم مكقفرن ( Jim McGovern) المعروف بمناهضتة لنظام الخرطوم قال “ان الحومة السودانية تعرف ان ادارته سوف تحملها مسؤولية اي خرق للالتزامات التي تم التوافق عليها من خلال العلاقات الثنائية القوية والمراقبة الفعالة”.

واكد ترمب أن قراره القادم بشأن العقوبات والمرتقب في الثاني عشر من هذا الشهر ” سيستند الى تقارير ومعلومات من مصادر واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها بما فيها التقارير العسكرية والسياسية ومصادر منظمات غير حكومية في اطار مراجعة شاملة لافعال الحكومة السودانية وفق الالتزمات الموكلة اليها”.