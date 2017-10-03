تحت شعار “لا للقبلية أنا سوداني” .. حزب الأمة القومي يطلق (نداء اطلنطا )لمناهضة التمييز في السودان

أطلق عدد من كوادر حزب “الأمة القومي” بمدينة اطلنطا بالولايات المتحدة الأميركية، “نداء اطلنطا” وحمل شعار “لا للقبلية أنا سوداني” قدموا من خلاله الدعوة لكل قطاعات الشعب السوداني، للاصطفاف في اتحادٍ شعبي جماهيري، استعداداً لهبة شعبية تُعيد إلى السودان حريته وأمنه، وتحفظ ثرواته وحدوده، وتضمن استقراره وكرامة جميع مواطنيه.

وقال أصحاب الفكرة في بيان لهم ، إن سلاحهم في ذلك يكمن في وحدة الجماهير والدعوة لمناهضة كل أشكال التمييز الضار، قبلياً وعرقياً واثنياً ودينياً.

وقال القيادي بحزب الأمة القومي بالولايات ا

لمتحدة الأمريكية المهندس عبد الرحمن العجيل لـ (التحرير) إن اللقاء جاء بناء على دعوة من المكتب القيادي لحزب الأمة القومي بالمنطقة الجنوبية الشرقية بالولايات المتحدة، متزامناً مع زيارة قام بها عزالدين الصافي وممثلون من منطقة أوهايو الكبرى ومنطقة كارولانيا لمدينة اطلنطا.

وأشار إلى أن الاجتماعات بدأت يوم الجمعة 29 سبتمبر الماضي واستمرت حتى الأحد الأول من أكتوبر؛ وناقشت الأزمة التي يمر بها السودان، وطغيان التوجهات والتكتلات القبلية، التي تفشت وتآكل معها التوجه الوطني، لصالح الانتماءات العرقية والاثنية الضيقة، واتفق الجميع في نهاية اللقاء على إصدار نداء اطلنطا “لا للقبلية أنا سوداني”.

وقال إن المجتمعين عبروا عن أملهم في أن ينتبه السودانيون لخطورة هذا التوجه “النكوصي” على مستقبل الوطن وسلامته واستقراره، وأن تحتضن الأحزاب الوطنية هذا النداء، كنقطة انطلاقة للتوحد نحو هدف تحرير الوطن، وجمع لحمته ونسيجه الاجتماعي وحماية مستقبله من التشرذم والضياع.

صحيفة التحرير