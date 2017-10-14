بيان من الجبهة الثورية السودانية بالخليج بمناسبة انعقاد المؤتمر العام للجبهة الثورية

تتقدم مكونات وجماهير الجبهة الثورية السودانية بالخليج بالتهنئة لقادة الجبهة الثورية ولجماهير الشعب السوداني كافة , بمناسبة نجاح المؤتمر العام للجبهة والتي ارست اعلى قيم الديمقراطية وارخت لمرحلة جديدة من مراحل بناء تحالفات القوى السودانية المحبة للسلام والديمقراطية .

كما تتقدم بالتهنئة وخالص الدعوات للرفيق القائد مني اركو مناوي على الثقة التي نال

ها من المؤتمر وتكليفه رئيسا للجبهة للدورة القادمة , مع تمنياتنا له بالنجاح في هذا التكليف الذي بلا شك هو اهل له واننا على يقين بانه سيدفع بمكتسبات الجبهة نحو افاق ارحب , وستكون جماهير الجبهة الثورية بكافة مكوناته سندا وعضدا له وهي رهن الاشارة اكمالا لمسيرة النضال. وتثمن الجبهة الثورية عاليا الروح والممارسة الديمقراطية الراشدة التي اتسمت بها عملية الانتقال والذي ينم عن قدرة قادة الجبهة الثورية والتزامهم بقواعد واسس المارسة الديمقراطية وهي رسالة بشرى لجماهير الشعب السوداني المتعطش للديمقراطية وينتظر التغيير على احر من الجمر.

وفي هذه السانحة التاريخية جدير بالجبهة الثورية السودانية بالخليج ان تحي الدكتور جبريل ابراهيم محمد رئيس الجبهة الثورية الاسبق على التزامه العالي بمبدأ التداول السلس للرئاسة وعلى الروح العالية التي تحلى بها في ترسيخ هذا المبدأ, وتتقدم له الجبهة بجزيل الشكر وخالص الامتنان على الانجازات والمكتسبات التي حقهها خلا رئاسته للجبهة الثورية وهي بلا شك هي مكتسبات كبيرة ومحفزة للجماهير ورسالة امل نحو تغيير عاجل بحول الله , والشكر والتقدير لقادة الجبهة الثورية جميعا الذين تحلو بروح المسؤولية والالتزام القوي بقيم الحرية والديمقراطية.

تحية شموخ وإباء لشهدائنا الأبرار

والشفاء العاجل للجرحى .

الجبهة الثورية السودانية بالخليج 14/اكتوبر2017