برلمانية تتهم المهندس عبد الله مسار بالعنصرية ضد الشماليين

وجهت نائب رئيس المجلس الوطني عائشة محمد صالح؛ انتقادات قاسية ارئيس لجنة الصناعة بالبرلمان عبدالله علي مسار؛ اتهمته بإثارة العنصرية داخل جلسات البرلمان ضد سكان الولاية الشمالية.

وقالت عائشة إن مسار كان والياً في الولاية الشمالية ويعلم البؤس الذي يعيشه المواطن؛ وخاطبت مسار قائلة: الرسول صلى لله عليه وسلم قال: “دعوها فإنها منتنه”.

وقالت صالح خلال مداولات النواب حول خطاب رئي

س مجلس الوزراء الذي تلاه بالبرلمان، “ظل عبدالله علي مسار دائماً يثير العنصرية خلال مداخلاته في جلسات البرلمان”.

واشارت عائشة إلى أن هنالك مناطق على بعد حجر من سد مروي ولا يزال إنسان الشمال يحمل الجازولين في “جركان” ليسقي به زراعته في حين تتمتع ولايات أخرى بكهرباء سد مروي.