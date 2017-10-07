بدالواحد محمد نور: أنا في غاية الغبطة والسرور بعد القرار الأمريكي الخاص برفع العقوبات عن حكومة الإبادة والتطهير العرقي

لندن: الراكوبة عبدالوهاب همت

سألت الراكوبة الباستاذ عبد الواحد محمد نور رئيس حركة جيش تحرير السودان حول رأيه في القرار الأمريكي والخاص برفع العقوبات عن حكومة المؤتمر الوطني في السودان فقال:

أنا في غاية الغبطة والسرور بعد القرار الأمريكي الخاص بر

فع العقوبات عن حكومة التطهير العرقي والإبادة الجماعية في الخرطوم، لقد ظللنا ولمدة تزيد عن الـ 15 عاماً نقول للشعب السوداني أن المشكلة السودانيه لن يأتي حلها من المجتمع الدولي إنما يجب أن يكون من الشعب السوداني.

أولاً راهنت كل المعارضة السودانية إبتداءً من إتفاقية السلام الشامل 2005 إلى آخر الإتفاقيات على أن أمريكا في يدها الحل، وأنا أقول لكل الشعب السوداني أن لا يصب جام غضبه على أمريكا لأنها مثلها مثل أي دولة، وكما قال الرئيس ترامب منذ ما قبل إنتخابه وحتى يوم تنصيبه (أمريكا أولاً)، لذلك فبالنسبة لأمريكا هذا النظام مثالي للحفاظ على مصالحها. هذه الحكومة عقدها الإجتماعي مع المجتمع الإقليمي والدولي انها أعلنت إستعدادها الكامل لتقديم كل ما يطلب منها من قبل المجتمع الإقليمي والدولي، على أن يطلق لها العنان في أن تذبح وتسحق وتجوِّع وتذِل الشعب السوداني.

ففي مقابل بقائها على سدة الحكم، فإنها مستعدة على الدوام لتنفيذ كل ما يريده المجتمعين الإقليمي والدولي.

وبالنسبة للمجتمع الإقليمي فكل دول الجوار اقتطعت اجزاء عزيزة من سوداننا الحبيب دون أن تحرك حكومة الخرطوم ساكناً، وايضاً ظلت ترحل أبناء الشعب السوداني إلى المحرقة في اليمن مقابل دولارات تعود إلى جيوب البشير وزمرته.

أما للمجتمع الدولي فالبشير هو الصانع الأكبر للإرهاب واي إرهابي اما تدرب في السودان أو تم إيوائه هناك أو قدمت له وثائق السفر كما قدمت له المزيد من المطلوبات اللوجستية وفي الأخير يتم بيع نفس هذه المجموعات الإرهابية وبدم بارد إلى وكالة المخابرات الأمريكية والتجارب لا تحصى ولا تعد ودونكم عمر عبد الرحمن واسامة بن لادن والقائمة طويلة.

وبالنسبة للعقوبات الأمريكية فقد فرضتها على حكومة المؤتمر الوطني في قضية جنوب السودان بداية تسعينيات القرن الماضي، ثم شددتها عقب حملات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وكل الجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وأمريكا هي أول دولة في العالم قالت إن ما يجري في دارفور هو إبادة جماعية وهي لم تعلن ذلك في صالح إنسان دارفور أو المواطن السوداني، وبلغة المخابرات وأمريكا ذات نفسها تعمل بنظرية أن لا صداقات دائمة ولكن مصالح دائمة.

الآن الحكومة السودانية والبشير هو الرئيس الفعلي لداعش وبوكو حرام وحماس والقاعدة وكل التنظيمات الإرهابية الإسلامية ويبيعها إلى وكالة المخابرات الأمريكية وهو مرتاح ويشتري تلك البضاعة بأبخس الأثمان لذلك فان أمريكا هي الدولة العظمى في العالم والشعب السوداني مشكلته ليست أمريكا والتي تعمل مثلها مثل بقية الدول لصالح نفسها.

نحن الشعب السوداني ومنذ اليوم إنقشعت سحب التخدير من مجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ..الخ وعلى الشعب السوداني أن يسرع ويشرع في توحيد صفوفه وكل المنظمات التي تسعى للتغيير وليس التطبيع والمنظمات الشبابية وأجيال التغيير في التنظيمات الصفوية والحركات التي تؤمن كذلك بالتغيير لا التطبيع، وليس هناك أقوى من إرادة الشعوب في التغيير لأن الحكومة في الخرطوم لم تكن مثل حكومة حسني مبارك بالنسبة لأمريكا، وإذا توحد الشعب السوداني عندها سيتم التغيير ونتعامل مع امريكا وفقاً لمصلحة الشعبين السوداني والأمريكي، ومن لا يريد فهم هذا الموضوع بهذه الطريقة فإنه يسبح خارج اطار الواقع والحقيقة، هذا القرار يحرر إرادة الشعب السوداني من خزعبلات المجتمع الدولي وإنتظار أن تأتي أمريكا بعصا التحرير السحرية.

لقد ظللنا منذ أبوجا نطالب بتحرير عقول الشعب السوداني بدلاً من التعويل إلى ان التغيير سيأتي من أمريكا أو اي جهة في الأرض لأن الشعوب هي التي تغير حكوماتها وأننا في حركة جيش تحرير السودان لدينا برنامج اسمه المعرفة للتحرير.

الآن الشعب السوداني تحرر عقله وعرف جيداً بوحدته وتكاتفه ولا حل لمشكلة السودان إلا بذهاب هذا النظام بكل مؤسساته واجهزته القمعية وأن التغيير لا يتم إلا بواسطة الشعب السوداني وحده.