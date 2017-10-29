بدء التحضيرات لمؤتمر الصلح بين الهبانية والسلامات

وصلت وفود أهلية وشعبية كبيرة من قبيلتي السلامات والهبانية إلى رئاسة محلية برام بولاية جنوب دارفورللمشاركة في مؤتمر الصلح المزمع عقده بين القبيلتين.

“استقبلت رئاسة محلية برام بولاية جنوب دارفور وفودا أهلية وشعبية

كبيرة من قبيلتي السلامات والهبانية وقبائل المحليات الخمسة المجاورة للمحلية للمشاركة في مراسم مؤتمر الصلح المزمع عقده بين السلامات والهبانية لطي صفحة النزاعات المسلحة الدامية بين مجموعات القبيلتين خلال الفترات الماضية وقال الناشط في مناطق محليات برام الكبرى حامد علي جبير ابوغرة ان قيادات القبيلتين اتفقا على ابرام الصلح وتناسي مرارات الصراع والعودة الى توثيق الروابط والعلاقات القديمة بين القبلتين”.