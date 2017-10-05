النطق بالحكم اليوم في قضية محمد زين العابدين بشأن فساد أسرة البشير

تعقد محكمة الملكية الفكرية بالخرطوم (2) (الخميس5 أكتوبر) جلسة النطق بالحكم في قضية القيادي بالحزب “الاتحادي الأصل” والأستاذ بجامعة الزعيم الأزهري البروفسير محمد زين العابدين عثمان، في البلاغ الذي دونه ضده جهاز الأمن والمخابرات، بسبب المقال الذي كتبه بجريدة “التيار” عن فساد أسرة الرئيس عمر البشير، في فبراير 2012.

وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت زين العابدين في 20 فبراير عام 2012 لمدة شهر، وقامت بإغلاق

صحيفة “التيار” التي نشرت المقال موضوع الدعوى. وأعلنت مجموعة من النشطاء السياسيين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان تضامنها مع البروفسير زين العابدين، ودعوا قطاعات الشعب السوداني لحضور المحكمة والوقوف بجانب زين العابدين.