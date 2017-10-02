السودان في القائمة الأميركية للدول “الفاشلة” في مكافحة الاتجار بالبشر

اضاف البيت الابيض السبت ايران و فنزويلا والسودان وجنوب السودان و اريتريا والكونغو الديموقراطية وغينيا الاستوائية لقائمة الدول المتهمة بالفشل في مكافحة الاتجار بالبشر.

واوضح بيان صادر عن البيت الابيض أن الحكومة الأميرك

ية زادت القيود المفروضة على كورية الشمالية و اريتريا وروسيا وسورية وهي الدول الموضوعة اصلا في القائمة الاميركية للدول الفاشلة في مكافحة الاتجار بالبشر، وتشمل القيود الجديدة عدم دخول الولايات المتحدة مع تلك الدول في برامج للتبادل التعليمي أوالثقافي.

و اصدرت حكومة الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي مع بنوك تنمية دولية أخرى للتصويت ضد أي قروض اضافية أو تمويل آخر يذهب الى كورية الشمالية أو روسيا أو سورية خلال السنة المالية 2018 التي بدأت يوم اليوم (الأحد).

واضاف البيان أن الولايات المتحدة لن تقدم أي مساعدات غير انسانية او غير تجارية خارجية الى أي دولة تفشل في تطبيق الحد الأدنى من معايير القضاء على تهريب البشر أو لا تبذل جهدا للقيام بذلك بموجب القانون رقم (2000) الذي يسمى القانون الأميركي لحماية ضحايا التهريب .

و أفاد بيان البيت الأبيض أن ايران وفنزويلا والكونغو الديموقراطية وغينيا الاستوائية والسودان وجنوب السودان التي اضيفت الى القائمة الأميركية هذا العام اصبحت عرضة لفرض مثل هذه القيود خلال السنة المالية الجديدة.

و تأتي الخطوة بعد اقل من اسبوع من اضافة ايران وفنزويلا للقائمة الأميركية التي يخضع رعاياها إلى قيود واجراءات مشددة عند السفر الى الولايات المتحدة والتي تضم ست دول أخرى ليس من بينها السودان الذي ازيل من القائمة الجديدة.

عافية دارفور