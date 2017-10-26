السلطات تمنع برلمانية عن “الشعبي” من السفر خارج البلاد

ق الت عضو البرلمان عن حزب المؤتمر الشعبي، نوال خضر إن السلطات الامنية منعتها السفر إلى خارج البلاد، دون ان توضح اسباب منعها، او الجهة التي تقف وراء ذلك.

وقالت نوال في جلسة البرلمان، سبق ان تم منعي من السفر الى خارج السودان، وقامت السلطات بايقاف اجراءات سفري في خطواتها الاخيرة بالمطار.

واستغربت عضو البرلمان عن المؤتمر الشع

بي، من قرار منعها من السفر، واضافت قائلة: “اذا كانت السلطات تملك حق منعي من السفر، فان من حقي معرفة اسباب المنع”

وطالبت نوال ببسط الحريات السياسية، حتى يتم اجراء انتخابات حقيقية، وأكدت انهم مقهورين، ويتطلعون الى انتهاء تقييد العمل السياسي والحزبي.