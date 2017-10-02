السلطات السودانية تقبض على “مزمل فقير” بتهمة الردة

ألقت الشرطة السودانية اليوم الأحد القبض على الداعية السلفي المثير للجدل “مزمل فقيري” بتهمة الردة بالاساءة لجناب النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت والصحابة رضي الله عنهم وذلك لتلفظه بألفاظ بذيئة ومشينة في حقهم حسب البلاغ المقيد ضده بالرقم 362/2017.

وأبلغ مصدر موثوق “خرطوم بوست” عن استجواب فقيري والت

حري معه بإشراف وكيل نيابة الكلاكلة حيث استمعت النيابة لأقوال شهود الاتهام وأمرت بإيداعه الحبس.

ويواجه مزمل فقيري المعروف بفكره المتشدد والمتطرف عقوبة الإعدام حسب المادة 126 من القانون الجنائي والخاصة بالردة ، وحسب نص المادة المذكورة سيعرض مزمل فقيري على جهة شرعية مختصة كهيئة علماء السودان أو مجمع الفقه الإسلامي لاستتابته قبل اللجؤ لتنفيذ حد الاعدام.