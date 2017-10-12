الدكتورجبريل ابراهيم: الحكومة حققت نصرا وهميا لان عقوبات كبرى لا تزل قائمة

ق ال الدكتور جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساوة ان الحكومة حققت انتصاراً ما برفع العقوبات جزئيا عبر الاستعانة بدول مجاورة او جهات وتقديم معلومات استخباراتية عالية ومع ذلك اكد جبريل ان الامر في النهاية ليس بتلك البساطة التي يريد النظام ان يظهرها للشعب انه حقق نصرا كاسحا . وقال جبريل في مقابلة مع راديو دبنقا عبر برنامج ملفات سودانية يذاع اليوم الاربعاء لراديو دبنقا قال ان الشي الذي يجب ان يعرفه المواطن ان هناك هناك عقوبات اكبر ما زالت قائمة وسارية على البلاد على رأسها وضعه في قائمة الدول الراعية للارهاب بالاضافة لقانون سلام دارفور واشار الى ان رأس النظام وعدد من القادة مطلوبين لدي المحكمة الجنائية الدولية وهذا يقيد الحركة تجاة النظام وحركة النظام تجاة

الخارج.

ومن جهه اخري اوضح الدكتور جبريل ان العقوبات الاقتصادية من الناحية العملية مرفوعة منذ شهر يناير الماضي ولم يتغير الوضع المعيشي للمواطن في شيئ وقال انه ليس من المامول ان يؤدي رفع العقوبات الى تغييرات جزرية لا في سلوك النظام ولا في الفساد المستشري ولا في مستوي معيشة المواطن السوداني وتوقع جبريل ان يؤدي رفع العقوبات الي نهب موارد البلاد وارسال الاموال الي حسابات في الخارج واكد ان رفع العقوبات ايضاً يزيح ورقة التوت التي كان يتستر بها النظام من انكشاف عورته.

وفي الخرطوم طالب الخبير الاقتصادي الدكتور حسن بشير بضرورة الاصلاح القانوني لمواكبة مستجدات الاقتصاد والتجارة الدوليين والاصلاح المؤسسي ومحاربة الفساد حتي يصبح من الممكن الحد من معدلات الفقر الجماهيري المتفشي في البلاد واضاف الدكتور حسن بشير في مقال له بعنوان (واذا العقوبات رفع) قائلا (اذا استمرت الحكومة في الاعتقاد والقناعة بان مخرجات الحوار الوطني وحدها كافية، واذا تعززت هذه القناعة بالنشوة المصاحبة لرفع العقوبات الاقتصادية الامريكية، فان ذلك سيكون مجرد مغازلة للذات في مرآة صباحية مبنية علي نزعة نرجسية مضرة ستذهب دون نتائج ويستمر بعدها الوضع الاقتصادي في تدهوره).

دبنقا