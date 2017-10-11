الخارجية السودانية تعلن انها ستحقق مع دبلوماسي متهم بالتحرش في نيويورك

قالت وزارة الخارجية السودانية الثلاثاء إنها تحقق بشأن اتهام دبلوماسي لدى بعثة السودان في نيويورك بالتحرش بفتاة، وأكدت انها تتعامل مع الواقعة بكل “جد وصرامة”.



ويعتبر هذه الحادثة هي الثانية لدبلوماسي سوداني يتهم بالتحرش

ونقلت صحيفة (ديلي نيوز) الأميركية الإثنين، إن الشرطة القت القبض على الدبلوماسي ويدعى حسن صالح , بتهمة التحرش بفتاة تبلغ من العمر 23 عاما.

وبحسب الصحيفة فإن الفتاة قالت ان “الدبلوماسي تحسس صدرها ومؤخرتها داخل بار في منطقة East Village بنيويورك”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدبلوماسي حاول الهرب لك

ن رجال الشرطة اوقفوه ووضعوه في عربة الشرطة مكبل اليدين واقتادوه إلى مركز الشرطة، وتم الافراج عنه لاحقا بعد ابرازه ما يثبت تمتعه بالحصانة الدبلوماسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في الخرطوم قريب الله خضر الثلاثاء إن ” بعض وسائط الإعلام والتواصل الاجتماعي تداولت اتهاما بانتهاك دبلوماسي ببعثة السودان الدائمة لدي الأمم المتحدة في نيويورك للآداب والسلوك القويم”.

وأشار في تصريح صحفي الى ان رئاسة الوزارة ” تواصلت فوراً مع البعثة لاستقصاء الحقائق وللتحقيق مع الدبلوماسي المعني بشأن الاتهام المنسوب إليه، وفقاً للقانون واللوائح ذات الصلة”.

وأكد أن الوزارة ” تأخذ بكل جدٍ وصرامةٍ أي إتهامٍ بانتهاك قواعد السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة”.

وفي يناير الماضي اعتقل دبلوماسي سوداني بسبب تحرشه بامرأة في مترو مانهاتن، واتهمت الشرطة “م، ع، ع” بالاعتداء الجنسي واللمس القسري بعد أن تحرش بالمرأة، وأطلق سراحه بمجرد أن أثبت صفته بسبب قوانين الحصانة الدبلوماسية.