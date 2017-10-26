الجيش الليبي يوافق مبدئيا على فتح الحدود مع السودان

قال آمر كتيبة “سبل السلام” التابعة للجيش الليبي، عبدالرحمن هاشم الكيلاني، إن القيادة العامة للجيش وافقت مبدئيًا على فتح الحدود مع دولة السودان، بشرط أن تتمركز الكتيبة بالمنفذ الحدودي.

وأكد “الكيلاني” في تصريح صحفي ، أنه عقد اجتماعًا أمس الأربعاء، مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليف

ة حفتر، بمقر القيادة في الرجمة، لبحث الأوضاع الأمنية بمدينة الكفرة وحدودها مع دول الجوار.

وأضاف أنه تمت الموافقة مبدئيًا على فتح الطريق إلى السودان، لكن بشرط أن تكون تحت متابعة وإشراف كتيبة سبل السلام، فضلًا عن تكليف الكتيبة لحماية الحدود الجنوبية بشكل رسمي ونوع السيارات التي يسمح لها بالخروج والدخول من وإلى ليبيا.