الجبهة الثورية السودانية ترتب لعقد مؤتمرها العام الاسبوع القادم وانتقال الرئاسة ابرز بنود النقاش

نُشرت بتاريخ 07.10.2017 بواسطة jem

كشف الأستاذ محمد داؤد عضو المجلس الرئاسي بالجبهة الثورية السودانية ورئيس اللجنة التحضيرية العليا لمؤتمر الجبهة الثورية السودانية ، عن إكتمال كافة الترتيبات لإنجاح أعمال المؤتمر المزمع إنعقاده فى الفترة من 12-14 أكتوبر الجارى بالعاصمة الفرنسية باريس .
وقال داؤد فى تصريح صحفى لصحيفة

(سودان فيو الاخبارية ) أن إنعقاد الجبهة الثورية فى هذه المرحلة تعبر عن عزيمة قيادة الجبهة الثورية فى تقدم صفوف النضال الوطنى ، وعن أهم فقرات جدول أعمال المؤتمر ، تسليم راية الرئاسة من الرئيس دكتور جبريل ابراهيم الي الرئيس الجديد والذي. يعلن عنه في وقته ، وأضاف بقوله ” هذا الاجراء في حد ذاته يعتبر حدث متقدم ليثبت وليؤكد مصداقية الجبهة الثورية فيما يتعلق باتفاق تتداول الرئاسة في الجبهة الثورية ”
كما سيناقش المؤتمر عدد من التوصيات و موضوعات أخرى متعلقة بالعمل الثورى ، و خطاب الدورة الذى يقدمه الدكتور جبريل ابراهيم رئيس الجبهة الثورية السودانية ، و تعديل اللائحة التنظيمية ليتواءم مع طبيعة المرحلة وتستوعب عدد من التنظيمات الثورية،بالإضافة لمناقشة الوضع السياسي في السودان ومسألة إحلال السلام وفق إرادة الشعب السودانى ،ووضع خطة المرحلة المقبلة.
و من ناحية أخرى أكد الاستاذ محمد داؤد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر دعوة التنظيمات السياسية السودانية ، المدنية والمسلحة ومنظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة والكتاب والصحفيين ، والجهات الدولية المهتمة بالشأن السودانى ، لتشريف هذا المحفل النضالى

باريس – سودان فيو

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