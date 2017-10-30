الجبهة الثورية السودانية – الحلم والتنفيذ

د. الطاهر الفكى

الجالسون على مقاعد الشكيصابون بالدهشة

فبين مصدق و دون ذلك

و الجبهة الثورية امام حالة فريدة من التحدى بين الحلم والتنفيذ

فالفعل سبق القول و بدأت بتنفيذالديموقراطية

و التزمت بقواعد التغيير اللتى تلكأت في

ها القوى التقليدية مما أدت الى الركود السياسى وتعثرت فيها المصداقية و أعاقت التنمية فى كل جوانبها فى السودان

و احياء الامل يبدا بالمصداقية و قد تحققت

و التخلص من معوقات الماضى واحدة بعد اخرى بمعاول الارادة و التحدى

ليس بالنقد الهدام

و انما باعطاء البديل الفرصة للضوء لتظهر صورته واضحة للكل

و الحلم يتشكل بالايمان و المثابرة فيصبح واقعا ملموسا يحسه الناس

و التخطيط و العمل و التنفيذ مراحل

لاستيعاب حجم وضخامة الاحلام و طموح الحالمين

و الانفتاح على الاخرين

و اسئلة كثيرة تتردد فى دوائر المؤتمر الوطنى

و الذين وصفناهم فى مقالنا ( الجبهة الثورية و اعادة ترتيب البيت السودانى ) باطراف متناقضة مع نفسها هزمت مشروعها الحضارى

فهم يتسائلون

هل تفعلها الجبهة الثورية ؟

ثم يستدركون و يستستحضرون بعضا من روايات و احداث التاريخ البعيد منه و القريب

و انه كم من فئة صغيرة غلبت فئة كبيرة باذن الله

و انها ليست زوبعة فى فنجان

و لا يمكن تجاهل الحقائق بمواقف تسعى لترطيب الاجواءلاجل مسمى يتناقض مع الواقع.

الا و الطوفان

باشتداد التوهج و الحماس الثورى الجماهيرى و الطلابى الذى يتصدره المهمشون فى الجامعات و المعاهد العليا

و لهذا تنشر الاكاذيب و تلفق الدعايات

و تدعى الخلافات بين د. جبريل و القائد منى مناوى

و الحقيقة انهما متناغمان يغردان على وتر المسؤولية و المصير المشترك و الرؤية

و ما نقول يصبح هزلا و عبثا لا يستحق القرائة ان لم يكن هناك ما يطمئن المواطن السودانى و يشده اليه

فما يهم المواطن العادى والمراقب الدولى هو الخطاب السياسى و البرنامج الذى تلتف حوله القوى السياسية و الوطنية كحد أدنى لاخراج البلاد من النفق الذى أدخلتها فيه الجبهة الاسلامية

وحسن النية فى الشعارات لا يكفى. بل يحق للعامة التردد و التوجس

طالما لم تستطع قوى المعارضة التوحد تحت برنامج و قيادة وهيكلة تلتف حولها لتنطلق نحوافاق التحرر

و ينتهز المؤتمر الوطنى الفرصة للدعايات الرخيصة. و يتبعهم من يشاء من جماعات الارتزاق و التكسب الوظيفى

ففى جولاتنا فى محاورات فى مراكز الدراسات فى لندن, باريس, نيو يورك و واشنطون يتردد سؤال و يتكرر…

ما هىى الخطط بعيدة المدى التى تعدها المعارضة السودانية للوصول الى اهدافها فى حالة استمرار المؤتمر الوطنى فى السلطة؟

و أظن انه حان الاوان لاجابة واضحة تريح

ولن يتم ذلك الا بوحدة المعارضة