البشير يعلن تمديد وقف إطلاق النار حتى نهاية العام

أصدر الرئيس عمر البشير الأحد قراراً جمهورياً بتمديد وقف إطلاق النار الساري بالبلاد حتى الـ 31 كانون الأول/ديسمبر، لتهيئة “المناخ للمفاوضات حول المنطقتين”، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

ويأتي القرار بعد أيام من رفع واشنطن جزءا من العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على السودان منذ عام 1997 بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف بشأن الإرهاب.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي “في إطار حرص

الحكومة على تحقيق السلام والاستقرار بالبلاد والتفرغ لقضايا التنمية”.

وتجدد القتال بين الجيش والمتمردين في ولايتي كردفان والنيل الأزرق في 2011 عندما أعلن جنوب السودان الاستقلال. وبدأ الصراع في دارفور عام 2003 عندما حملت قبائل أغلبها غير عربي السلاح ضد الحكومة السودانية التي يقودها العرب، وفق ما ذكرت رويترز.

وكان إحراز تقدم في حل هذه الصراعات أحد المطالب العديدة التي قدمتها الولايات المتحدة كشرط لرفع الحظر التجاري وإلغاء تجميد الأصول والقيود المالية التي عزلت البلاد لسنوات