الامم المتحدة تحي اليوم العالمي للموئل تحت شعار ’’السياسات الإسكانية وتيسير الحصول امتلاك المنازل‘‘

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أول يوم أثنين من شهر تشرين الأول/أكتوبر من كل عام بوصفه اليوم العالمي للموئل، ليكون فرصة لعرض حالة مدننا صغيرها وكبيرها، ولتوكيد حق الجميع في المسكن الملائم. ويراد من هذا اليوم كذلك تذكير العالم بأن لدينا القدرة — وعلينا تقع المسؤولية — لتشكيل مستقبل مدننا.

شعار الاحتفال لهذا العام هو ’’السياسات الإسكانية وتيسير الحصول امتلاك المنازل‘‘

وفي كل يُختار شعار جديد للاحتفاء بهذه المناسبة

بما يخدم تعزيز سياسات التنمية المستدامة، لضمان ملجئ موائم للجميع. وهذه المواضيع/الشعارات يراد لها في الغالب أن تعزيز إحدى مجالات عمل موئل الأمم المتحدة التي منها:

إتاحة الإسكان الشامل والخدمات الاجتماعية

إتاحة بيئة معيشة صحية للجميع، وبخاصة مع اعتبار الأطفال والشباب والنساء والمسنيين والمعاقين

إتاحة وسائل نقل مستدامة، وتوكيد استدامة مصادر الطاقة واستخداماتها، والسعي إلى حماية المساحات الخضراء وتعزيزها وإنعاشها

إتاحة مياة الشرب المأمونة والنظيفة، فضلا عن إتاحة خدمات الصرف الصحي

العمل على تحسين جودة الهواء

تحسين التخطيط الحضري وتطوير الأحياء الفقرة

تحسين إدارة النفايات