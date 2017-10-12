الاجهزة الامنية السودانية تمنعرئيس حزب البعث من السفر إلى دبي بعد إكمال الاجراءات

منعت الأجهزة الأمنية بمطار الخرطوم مساء اليوم (الأربعاء11 أكتوبر) رئيس حزب” البعث السوداني” المحامي يحيى الحسين من السفر إلى دبي، بعدما أكمل إجراءات المغادرة وشحن حقيبته.

ويجي هذا الاجراء بعد يومين فقط من منع الدكتورة مريم الصادق المهدي من السفر دون ابداء اي اسباب.

ونقلت (صحيفة التحرير الالكترونية ) عن الحسين ؛إن سفره كان بغرض

تكملة إجراءات دراسية لأبنه، الذي سيدرس بإحدى الجامعات هناك، وإنه أطلع الأجهزة الأمنية بذلك، إلا أنها رفضت السماح له بمغادرة البلاد، وقامت بمرافقته لاستلام “شنطته من مخزن العفش قبل وصولها إلى الطائرة”.

وأشار الحسين إلى أن الأجهزة الأمنية لم تطلعه على أسباب المنع، إلا أن التلميحات كانت تشير إلى اعتقادهم بأنني يمكن أن أكون مغادراً إلى فرنسا، للمشاركة في اجتماعات “الجبهة الثورية”، رغم أنني أحمل تأشيرة دخول إلى دبي فقط.