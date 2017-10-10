الاجهزة الامنية السودانية تمنع الدكتورة مريم الصادق المهدي من السفر

منعت الاجهزة الامنية بمطار الخرطوم مساء اليوم الاثنين الدكتورة مريم الصادق المهدى نائب رئيس حزب الامة القومى من مغادرة البلاد ، بعد أن أكملت إجراءات الصعود الى الطائرة المتجهة الى القاهرة .

ويحئ هذا الاجراء كأول أختبار لحكومة السودان حول الإلتزام بالحريات وحقوق الإنسان بعد رفع العقوبا الاقتصادية التي فرضت الولايات المتحدة الامريكية.

وقال حزب الأمة القومي، إن سلطات مطار الخرطوم، منعت نائبة رئيس الحزب مريم الصادق المهدي من السفر خارج البلاد.

وأكد مصدر بحزب الأمة القومي أن مريم ال

صادق كانت في طريقها إلى ألمانيا للمشاركة في لقاء بين الأحزاب السودانية المعارضة في برلين لبحث مشاكل السودان.

وأشار المصدر إلى أن الوفد المرافق لمريم الصادق من بقية الأحزاب سمحت له السلطات بمطار الخرطوم بالسفر، موضحا أن الشرطة أبلغت مريم الصادق بأن وثيقة سفرها توضح بأنها طبيبة مما يستدعي الحصول على إذن من وزارة الصحة، على الرغم من أن وفد التحالف الذي كانت برفقته يضم بينهم أطباء ومهندسون وحصلوا على تأشيرة الخروج.

وتجدر الإشارة إلى أن قوى المعارضة السودانية تلقت دعوة من معهد “ماكس بلانك” الألماني للمشاركة في ورشة تبحث الأوضاع السياسية بالسودان، حيث أوضحت مصادر ألمانية، أن الدعوة لا تشمل كل قطاعات المعارضة وإنما موجهة فقط لقوى نداء السودان بهدف حثها على تبنى موقف ايجابي من الحوار الوطني وتقريب وجهات النظر بينها وبين الخرطوم في إطار خارطة الطريق المقترحة من الاتحاد الأفريقي للسلام والحل الشامل في السودان.