الأبنوسي الماظ

بابكر حمدين

إبراهيم الماظ دينق عايشته مناضلاً جسوراً وقائداً متوضعاً، ووحدوياً حتي النخاع، إلتحق بحركة العدل والمساواة السودانية “الميدان الغربي” في العام ٢٠٠٨م عقب عملية الزراع الطويل الشهيرة، كلف أميناً لأمانة إقليم الجنوب ونائباً لرئيس الحركة وقتها، تم أسره في العام ٢٠١١م إثر وقوعهم في كمين نصبته لهم قوات ومليشيات النظام بالقرب من “جبل مون” بغربي البلاد أثناء قيامهم بطواف إداري وقد تمكنت قوات الحركة من تشتيت الكمين، إلا أن عدد من الرفاق سقطوا أسري أبرزهم القائد الماظ، السر جبريل تية، محجوب الجزولي عزالعرب، وآخرون، ومع إنهم أسري حرب تعمد النظام بتقديمهم لمحاكمات جائرة تمثل إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني الذي يحمي حقوق الأسرى ويمنع منعاً باتاً محاكمتهم او أساءة معاملتهم، وفي الع

ام ٢٠١٢م صدر عليهم حكماً بالإعدام شنقاً حتي الموت، وظلوا حبيسي السجن (كوبر _ بورتسودان) قيد التنفيذ مع التعذيب النفسي والبدني لمايقارب الستة سنوات من الصمود والتحدي، واليوم أطلق سراحه ولايزال بقية رفاقه قيد الإحتجاز بسجون النظام.

ولكن المأساة أنه خرج ووجد وطنه مقسماً الي نصفين وهو مصنفاً بحسب سلطة الأمر الواقع بأنه يتبع للضفة الأخري من الوطن “دولة الجنوب” لدواعي الجهة والقبيلة التي إنحدر منها، ولهذا الأساس تم التعامل معه كأجنبي وشرع النظام في ترتيبات ترحيله الي جوبا !! ولم تشفع عنه حياة الطويلة التي عاشها منذ الطفولة في عاصمة بلاده الخرطوم، العاصمة القومية التي أحبها وألِفها ودرس فيها أغلبية مراحله التعليمية وربما حتي إنتماءه الأسلامي كان منها، الجدير بالذكر أنه تزوج فيها ولاتزال أسرته وأبناءه يقطنون بمنزلهم بمنظقة “الحاج يوسف” مسقط رأسهم مع ذلك يصر النظام علي ترحيله دون مراعاة لظروفه الإنسانية ، ممادفع سفارة بلاده “جوبا” أن تتدخل طالبة من وزارة الداخلية (السودان) قسم شوؤن الأجانب السماح له بمهلة للإقامة في الخرطوم مع أسرته الصغيرة بإعتبار أن ليست هنالك جدوي من الترحيل طالما أسرته تقيم في الخرطوم ، عجيباً انت ياوطني.

نهنئ الرفيق الماظ وأسرته بالإفراج من السجن وعقبال الحرية لكافة الرفاق القابعيبن في سجون ومعقتلات النظام العلنية والسرية