أمريكا ترفع العقوبات الاقتصادية عن السودان وتبقيها على قائمة الارهاب والخرطوم ترحب

رفعت الولايات المتحدة يوم الجمعة عقوبات مفروضة منذ فترة طويلة على السودان قائلة إن حكومة الخرطوم أحرزت تقدما في محاربة الإرهاب وتخفيف المعاناة الإنسانية كما حصلت على تعهد من الحكومة السودانية بعدم السعي لإبرام صفقات أسلحة مع كوريا الشمالية.

وستشكل هذه الخطوة أيضا تحولا كبيرا لحكومة الرئيس عمر حسن البشير، الذي استضاف في وقت ما أسامة بن لادن، والمطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة تنظيم عملية إبادة جماعية في دارفور.

لكن مسؤولين أمريكيين كبارا قالوا إن السودان سيظل مدرجا على القا

ئمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب -مع إيران وسوريا- وهو وضع يفرض حظرا على مبيعات الأسلحة وقيودا على المساعدات الأمريكية إليه.

وقال المسؤولون لصحفيين بعد أن طلبوا عدم نشر أسمائهم إن مسؤولين سودانيين سيظلون عرضة لعقوبات منفصلة مرتبطة بانتهاكات حقوقية خلال أزمة دارفور.

وقال المسؤولون إن رفع العقوبات يعكس تقييما أمريكيا بأن السودان أحرز تقدما في الوفاء بمطالب واشنطن ومنها التعاون في مكافحة الإرهاب والعمل لحل صراعات داخلية والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى دارفور وغيرها من المناطق الحدودية التي ينشط بها متمردون.

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، عن ترحيبها بقرار الرئيس الاميركي، دونالد ترامب، القاضي برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان بشكل كامل ونهائي، وتطالب الادارة الاميركية، بحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب .

وجاء في بيان الناطق باسم الخارجية، قريب الله خضر، أن” السودان، إذ يرحب بهذا القرار، فأنه يعتبره تطورا مهماً في تاريخ العلاقات السودانية الاميركية، ومحصلة طبيعية لحوار صريح، شفّاف، وبنّاء، تناول كل الشواغل بين البلدين. قاده بصبر وتحملٍ كامل للمسؤولية الرئيس السوداني، عمر البشير، وبمشاركة فعالة وجادة من المؤسسات ذات الصِّلة من الجانبين”.

واضاف خضر، على ضوء ذلك، فإن: ” السودان ، يؤكد وبوضوح تام مضيّه قدما في التعاون مع واشنطن في كافة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، محل الاهتمام، خاصة في جانبها المتصل بحفظ السلام والأمن الدوليين ومكافحة الارهاب بكافة اشكاله، والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر”.

وأشار خضر، إلى أن” بلاده تطلع إلى بناء علاقات طبيعية مع واشنطن وقابلة للتطور، إن ذلك يستدعي رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب لعدم انطباقها عليه، وإلغاء الاجراءات خاصة السلبية التي اتخذتها المؤسسات الاميركية ضده، أو دعمتها على الصعيد الدولي، فضلاً عن اتخاذ إجراءات إيجابية تمكن السودان من الاستفادة من إعفاء الديون، وفقا لحالات كثير من الدول ذات الأوضاع التنموية الشبيهة “.

وأكد المسؤول السوداني، عزم حكومته، ” على الاستمرار في الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ أمنه القومي ورعاية مصالحه العليا بما يحقق لشعبه النماء والازدهار ، وانتهاج الحوار طريقا أوحد لتحقيق الاستقرار واستدامة السلام الداخلي، وكذلك الاستمرار في تعزيز العلاقات ومد جسور التواصل مع كل الدول وشعوب العالم. كما سيواصل السودان دوره البناء ومساهمته المعلومة في جهود تحقيق السلم والاستقرار في الإقليم والقارة الأفريقية”.

وعبر الدبلوماسي السوداني، عن شكر حكومته وعرفانها للدول الشقيقة، التي ساندت السودان بجهودها لأجل رفع العقوبات الاقتصادية الاميركية، لاسيما المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عمان وقطر ومصر

واثيوبيا والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والبرلمانين الأفريقي والعربي ومنظمة الإيقاد، وأشار المسؤول إلى شكر حكومة السودان أيضا، للشعب السوداني بكافة قطاعاته ومنظماته لتحمله الاثار السلبية، التي نتجت عن تطاول أمد هذه العقوبات على واقعه الحياتي والمعيشي.

هذا وفرضت الادارة الاميركية منذ عهد الرئيس الأسبق، بيل كلنتون، حصارا اقتصاديا أحاديا على السودان شمل كافة أوجه الحياة الاساسية المتعلقة بالتكنولوجيا والصحة والتعليم والزراعة والاتصالات والنقل والقيود على المصارف السودانية وتجميد ارصدة السودان في اميركا.

وقرر الرئيس ترامب رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، يوم أمس الجمعة، بعد استمرار العقوبات الاقتصادية تجاه السودان للعشرين عاما الماضية وذلك على خلفية، كما ذكرت الخارجية الاميركية، احراز السودان خطوات إيجابية في ملفات حفظ الاعمال العدائية في مناطق النزاع وتحسين المساعدات الانسانية لجميع مناطق السودان والحفاظ على التعاون مع واشنطن في معالجة الصراعات الإقليمية ومهددات الارهاب.

وقال أحد المسؤولين إن إدارة ترامب حصلت على تعهد من السودان بأنه ”لن يسعى إلى إبرام صفقات أسلحة“ مع كوريا الشمالية وإن واشنطن لن تتهاون في ضمان التزام الخرطوم.

لكن المسؤولين قالوا إن تطمينات الخرطوم بشأن كوريا الشمالية لم تكن شرطا لرفع العقوبات التي يرجع بعضها إلى نحو 20 عاما وتسببت في إعاقة الاقتصاد السوداني.

وهناك شكوك منذ فترة طويلة بشأن وجود علاقات عسكرية للسودان مع كوريا الشمالية التي تخوض مواجهة مع واشنطن بشأن برامجها النووية والصاروخية. لكن المسؤول قال إنه لا يعتقد أن للسودان علاقات دبلوماسية مع بيونجيانج وإنه لا يتوقع تغييرا في ذلك.

ونأى السودان بنفسه عن إيران دبلوماسيا في الفترة الأخيرة.

* دفعة محتملة للأعمال

قال مسؤولون أمريكيون إن تخفيف العقوبات الذي يقضي بفك التجميد عن أصول حكومية سودانية قد يفيد مجموعة من الأعمال في السودان ومنها قطاع الطاقة الحيوي.

ويعاني اقتصاد السودان منذ انفصال جنوب السودان في عام 2011 واستئثاره بثلاثة أرباع حقول النفط.

وقبل فترة قصيرة من انتهاء ولايته الثانية خفف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما العقوبات عن السودان بشكل مؤقت، وفي يوليو تموز أرجأت إدارة ترامب لثلاثة أشهر قرارا بشأن رفع العقوبات نهائيا وحددت يوم 12 أكتوبر تشرين الأول موعدا نهائيا لاتخاذ قرار.

وتقول جماعات حقوقية إن رفع العقوبات سابق لأوانه.

وقال أندريا براسو نائب مدير مكتب واشنطن في منظمة هيومن رايتس ووتش ”رفع هذه العقوبات بشكل دائم يبعث برسالة خاطئة خاصة مع إحراز السودان تقدما ضئيلا للغاية في مجال حقوق الإنسان“.

وقال النائب الديمقراطي بمجلس النواب جيم ماكجفرن إن قرار العقوبات ”يضفي الشرعية على أعمال القتل التي ارتكبتها حكومة السودان“ وحذر من أن ”أي نكوص سيدفع الكونجرس على الأرجح إلى إعادة فرض العقوبات“.

كانت الولايات المتحدة فرضت العقوبات في عام 1997 ومنها حظر تجاري وحجب لأصول حكومية بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف بشأن الإرهاب.

وفرضت واشنطن عقوبات أخرى في عام 2006 بسبب ما قالت إنه تواطؤ في أعمال عنف بمنطقة دارفور.