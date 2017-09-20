الأمن يعتقل ناشطة في كنيسة المسيح السودانية

الخرطوم:صوت الهامش

أعتقلت السلطات الأمنية الناشطة في كنيسة المسيح السودانية أميرة كية وإقتادتها إلي جهة غير معلومة.

وكشف مصدر ل(صوت الهامش) أن مجندين تابعين للأمن بإيعاز من القساوسة أنجلو الزاكي ويعقوب حمودة وكوري الرملة إقتادو الناشطة من منزلها في إطار خطة وزارة الارشاد للسيطرة على الكنيسة.

وكانت وزارة الإرشاد والأوقاف الدينية قد بعثت خطابا مؤ

رخا في 14 أغسطس أمرت مُنسق مجمّع كنيسة المسيح السودانية ورئيس المهمات بالمجمع الذي تم اعتقاله في 18 ديسمبر 2015 وأفرج عنه في الـ 2 من يناير من العام الجاري ، بتسليم قيادة المجمع إلى لجنة عينتها الوزارة .

وتوقعت المصادر اعتقال عدد من القساوسة المناهضين لقرارات لجنة وزارة الارشاد التي تتطمح في السيطرة على الكنيسة، مشيرين أن القساوسة المرشح إعتقالهم هم يوسف منكاس والشيخ محجوب ابطرين.

وكانت وزارة الارشاد كونت لجنة قالت بأنها هي اللجنة الرسمية التي تتولي علي أمر كنيسة المسيح السودانية برئاسة القس أنجلو الزاكي وعضوية يعقوب حمودة وكوري الرملة وتهدف اللجنة السيطرة على الكنيسة بحسب المصدر .

يجدر أن السودان تحتل المرتبة الخامسة لهذا العام 2017 على قائمة الدول التي تضطهد المسيحيين حول العالم، بحسب تقرير منظمة الأبواب المفتوحة لدعم المسيحيين.