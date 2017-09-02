إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة: إستقبال عيد الأضحى بدماء طلاب السودان طلاب دارفور

كما جرت العادة وقبل كل مناسبة سعيدة يابى نظام البشير وزبانيته ان تمر الاحتفائيات دون أن يضعوا بصمتهم الدامية عليها. وكانت فديتهم لعيد الأضحية ٢٠١٧ هي دماء طلاب دارفور بالجامعات والمعاهد العليا.

اقتحمت قوات أمنية مدعومة بمليشيات موالية للنظام وطلاب المؤتمر الوطني، اقتحمت

المجموعة مجمع داخلية امدرمان الاسلامية واستهدفوا الطلاب هناك بعنف مما أدى الى مقتل الطالب جعفر محمد عبد البارئ على الفور، وايضاً مقتل الطالب أشرف الهادي أدومة متأثراً بجراحه. ايضاً تم إصابة الطالب محمد علي كلول في الأحداث.

كل ذلك ليس بالبعيد عن اعين شرطة الولاية. ويستمر الاستهداف العرقي لطلاب السودان طلاب الهامش. قامت جموع هائلة بتشييع الجثمانين الى المقابر التالية

جثمان الطالب جعفر الى مقابر حمد النيل

جثمان الطالب أشرف الى مقابر الصحافة

*رابط فيديو التشيع المهيب في الأدنى*

الحرب العنصرية الممنهجة من قبل النظام ضد طلاب الهامش طلاب دارفور ما هي إِلَّا إمتداد لمسلسل الإبادة الجماعية التي يتعرض لها اهل السودان بإقليم دارفور والتي تعد أطول عملية إبادة في التاريخ الحديث. في اي بلد آخر يسوده القانون، وعندنا تحدث جريمة قتل، يتقدم الفريق المحقق يرسم احداث الجريمة، يجمع الأدلة ويذهب بالجثمان الى بالأدلة الى المعمل الجنائي بالجثمان الى المرشحة ، ثم يُؤتى بالمتهمين، ويقدم الادعاء ورقته، والدفاع كذلك، ثم يحكم القاضي، وبعد ذلك اذا تمت الادانة تبدأ الجهات التنفيذية في تطبيق حكم الجهات القضائية.

لكن في قضية نظام البشير ضد الشعب السوداني، *المشرّع، المحقق، الإدعاء، القاضي، والمنفِّذ كلهم يمشون في خط رفيع رُسِم بواسطة حكومة البشير*. وقضية الطالب عصام عمر اكبر دليل على تسييس القضاء بالبلاد.

رغم ذلك فان عقبة الخوف قد بدأت في التلاشي وكان ذلك جلياً في السابقة التاريخية التي سجلها طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا (مرجع رقم ١). إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة يتقدم باسمى آيات العزاء في طلابنا جعفر وأشرف ويدعو بالشفاء العاجل للطالب محمد علي.

قام الاتحاد بمخاطبة مسؤولين في دور صنع القرارات بالمملكة المتحدة وغيرها من الدول والمؤسسات لكي يُمارس السابق ذكرهم مزيد من الضغوط على الحكومة السودانية وذلك بربط عمليات رفع العقوبات الإقتصادية بشكل مباشر بالوضع الإنساني داخل السودان. عليه فان الأوضاع الانسانية هذا الأيام في حالة متاخرة جداً ولا يرتقي لدرجة تسمح برفع العقوبات.

ثانياً ملف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. لا زالت الحكومة السودانية تعمل ليل نهار لزعزعة استقرار الجوار الإقليمي، فوجود جوزيف كوني في مناطق بحر الحرب واحتواء النظام له، وايضاً وجود عناصر من تنظيمات ارهابية ومعسكرات تدريب لهم ، وايضاً تنظيم الإخوان الدولي ورعايتها له، وأخيرا وليس آخراً توفيرها مناخ ومرتع للتطرف في جامعة وزير الصحة الولائي مامون حميدة وتصدير طلاب يحملون الجنسيات السودانية والبريطانية الى داعش، كل ذلك يؤدي الى عدم توفر الشروط لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب (مرجع رقم ٢).

إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة جسم ينشد للسلام العادل غير المنقوص في ظل عدالة منصفة تجلب حقوق المستضعفين، حقوق المشردين في معسكرات النازحين واللاجئين وفي الدياسبورا. عدالة تقتص من كل من إقترف جرم في حق الشعب. عدالة تجرد حساب كبار مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. عدالة تحمي حرية التعبير والإعتقاد.

نود ان نشير ان معاناة اهلنا في منطقة القوس الكبير لا تزال كما هي، تشريد وتدمير وتقتيل من قبل مليشيات الحكومة، عليه فإن جذور المشكل لم تحل بعد، لكن بدايتها تكمن في وقف الحرب على أهل مناطق الهامش، ولكن كل الدلائل تشير إلى زيادة القمع خصوصاً في الربع الخير من ٢٠١٦ والربع الثاني من عام ٢٠١٧.

مسؤولية التغيير في البلاد مسؤلية جماعية، وتكلفتها لا يمكن ان يتحمله طرف دون الاخر. لذلك عامل الوحدة والشفافية عنوانا المرحلة من اجل وطن يسع الجميع، هذا او الطوفان.

الصادق على النور

رئيس إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة

الموقع: http://darfurunionuk.wordpress.com

إيميل: darfurunionintheuk@gmail.com

تويتر: @darfurunionuk

مرجع رقم ١:-

https://darfurunionuk.wordpress.com/2017/02/22/darfur-union-in-the-uk-uk-sudan-relations-interests-vs-atrocities-and-human-rights-abuses-2/

مرجع رقم ٢:-

https://darfurunionuk.wordpress.com/2017/07/19/darfur-union-in-the-uk-the-continuum-of-targeting-sudanese-youth-and-students-from-darfur-across-sudan-by-gos-the-university-of-bakhtalruda-incident-as-an-example/

فيديو تشييع الطلاب:- https://youtu.be/kPVrgSJXrfI

تنبيه: رابط الفيديو من قناة Zari Sudan على يوتيوب