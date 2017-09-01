تهنئة بعيد الاضحى المبارك

بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل والمساواة السودانية

أمانة الإعلام ****هيئة تحرير الموقع

Justice & Equality Movement Sudan (JEM)

www.sudanjem.com

jemsudan9@gmail.com

هيئة تحرير الموقع

يتقدم رئيس تحرير موقع حركة العدل والمساواة السودانية وهيئة التحرير بأرق التهاني وخالص الأمنيات إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها والى قيادة حركة العدل والمساواة السودانية وق

واعدها والى أهلنا في معسكرات النزوح واللجوء والى أشاوس الحق والعزة والكرامة القابعين في سجون البطش والطغيان بمناسبة عيد الفداء المبارك , نسأل الله عز وجل أن يعيده علينا باليمن والبركات والاستقرار .

وكل عام والجميع بألف خير.

والثورة حتى النصر

موقع حركة العدل والمساواة السودانية

01/09/2017

12/10/1438هـ