تهنئة بعيد الاضحى المبارك

بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية
أمانة الإعلام ****هيئة تحرير الموقع
Justice & Equality Movement Sudan (JEM)
www.sudanjem.com
jemsudan9@gmail.com
هيئة تحرير الموقع
يتقدم رئيس تحرير موقع حركة العدل والمساواة السودانية وهيئة التحرير بأرق التهاني وخالص الأمنيات إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها والى قيادة حركة العدل والمساواة السودانية وق
واعدها والى أهلنا في معسكرات النزوح واللجوء والى أشاوس الحق والعزة والكرامة القابعين في سجون البطش والطغيان بمناسبة عيد الفداء المبارك , نسأل الله عز وجل أن يعيده علينا باليمن والبركات والاستقرار .
وكل عام والجميع بألف خير.
والثورة حتى النصر
موقع حركة العدل والمساواة السودانية
01/09/2017
12/10/1438هـ