مقتل معلمين وجرح ثلاثة واختطاف 8 أشخاص بمعسكر بندسى ومقتل نازحة حبلى بمعسكر كندبى بغرب دارفور

قتل معلم بمرحلة الأساس وآخر بالمرحلة الثانوية وجرح ثلاثة واختطف 8 أشخاص آخرون ظهر أمس الجمعة فى هجوم شنته مليشيات مسلحة على معسكر بندسى بولاية وسط دارفور. وقال شهود عيان إن مليشيات مسلحة هاجمت أمس بعد صلاة الجمعة الجزء الجنوبى والغربى من معسكر بندسى وحى أم دخن وقتلت فى الحال يوسف آدم عبدالله وهو معلم بمرحلة الأساس ونصر الدين محمد شرف الدين معلم بالمرحلة الثانوية، وجرحت ثلاثة واختطفت 8 آخرين. وقال الشهود إن المليشيات انهالت بالضرب والجلد على النازحين والمواطنين، بالإضافة إلى حرق عدد من المنازل وتنفيذ أعمال نهب وسلب لأموال وممتلكات المواطنين. وقال الشهود إن الهجوم جاء على خلفية مقتل صبية تبلغ من العمر 12 عاما وجدت جثتها يوم الخمي

س بالقرب من المعسكر.

وفى محلية سربا بولاية غرب دارفور قتلت يوم الخميس النازحة ماريا يحيى إبراهيم وهى حبلى فى شهرها السابع ضربا بعكاكيز شرق مدينة اردمتا على يد مسلحين مجهولين. وقال منسق معسكرات سربا إنهم فقدوا النازحة ماريا يحيى منذ يوم الأربعاء وبعد بحث مضنى وجدوا جثتها ملقية فى إحدى الخيران شرق مدينة اردمتا يوم الخميس. وقال إن تقرير الطبيب كشف عن وجود كسر فى السلسلة الفقرية والأسنان وأنها تعرضت لضرب بقضيب وآلة حادة.

وفى ولاية شمال ردارفور نهبت مليشيات مسلحة يوم الخميس بصا سفريا كان فى طريقه من طويلة إلى مدينة الفاشر. وقال العمدة مختار بوش إن مسلحين على ظهور 3 مواتر فتحوا النار على عربة روزا تقل 45 راكبا فى بوابة طندباية كان فى طريقه إلى الفاشر يوم الخميس وأصابوا الراكب عبدالله محمد أحمد بجروح بالغة. وأوضح العمدة بوش ان المسلحين أنزلوا الركاب من البص وقاموا بتجريدهم من الأموال والموبايلات التى كانت بحوزتهم. وأشار إلى ان قوة بقيادة معتمد طويلة طاردت المسلحين حتى منطقة أوم ولكن تمكنوا من الفرار دون استرداد الأموال المنهوبة.

وفى مدينة الفاشر اختطفت مليشيات مسلحة يوم الخميس عربة تتبع لإدارة التحصين من داخل أحد أحياء مدينة الفاشر. وقال شهود إن اثنين من المسلحين يستقلان عربة لاندكروزر بدون لوحات هاجموا مدير إدارة التحصين بالولاية أحمد محمد الدومة أمام منزله وهددوه بالسلاح واختطفوا عربته وفروا بها إلى جهة غير معلومة.

راديو دبنقا