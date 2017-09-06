محالفات انشائية في مشاريع السدود تجبر الحكومة على تعليق انشاء سدود جديدة

أعلنت (وحدة تنفيذ السدود) أمس تعليق إنشاء سدود حصاد المياه إلى حين الاطمئنان لجاهزية الولايات وأجهزتها للتشغيل والصيانة، على خلفية ما حدث من تشققات وتسرب للمياه في سد الأعوج بمنطقة تندلتي في ولاية النيل الأبيض.

وحسب مصادر مطلعة فان محالفات جسيمة في المواد شابت م

واصفات انشاء العديد من السدود مما تسبب في انهيار عدد منها وتصدعات اصابت البعص الاخر مما اصبح مهددا لحياة الموطنين فضلا عن تهديد لبعض المدن.

وفي العام 2011 نُفِّذ سد الأعوج بتندلتي بسعة مليون متر مكعب، ويتكون من جسم خرساني (مفيض) بطول 60 متراً، وجسم ترابي.