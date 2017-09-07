قوي الهامش بألمانيا تدعو الى تظاهرة كبرى للسودانيين السبت المقبل

تظاهرة كبرى للسودانيين بألمانيا

تقيم رابطة السودانين بمدينة اوسنابروك الالمانية تظاهره سياسية كبرة حيث تبدأ التظاهرة من محطة القطارات الرئيسية بالمدينة عند الساعة الثانية بعد الظهر و تنتهي بوقفة إحتجاجيه أمام محكمة المدينة حيث يقدم فيها المتظاهرون خطاب باللغتين الألمانية و العربية و تأتي التظاهرة تضامنا” مع طالب جامعة الخرطوم عاصم عمر الذي حكم عليه بالإعدام ظلماً في قضية م

ثيرة للجدل و كذلك تنديدا” بمقتل طالبين داخل أسوار جامعة امدرمان الإسلامية.

الزمان : يوم السبت الموافق 09.06.2017 تبدأ التظاهرة عند الثانية بعد الظهر.

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