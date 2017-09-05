قضية عاصم: حملة “قهوة النشاط” على “تويتر” تواصل مخاطبة المجتمع الدولي

ت تواصل حالياً “حملة تويتر” التي أطلقتها ” قهوة النشاط”، و تهدف إلى ” لفت نظر المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان والإعلام الدولي، لقضية وحقوق الطالب الجامعي عاصم عمر، الذي أدانته محكمة في السودان بتهمة القتل العمد.

وقال مصدر في “قهوة النشاط”، التي تضم نشطاء سودانيين مقيمين ببر

يطانيا وأميركا والخليج والسودان،لـ ( التحرير) إن الحملة تشهد تفاعلاً وحراكاً واسع النطاق، وتوقعوا أن يصل “عدد التغريدات إلى 300 ألف”.

يشار إلى أن النشطاء أطلقوا الحملة في 31 أغسطس 2017 وتستمر حتى 12 سبتمبر2017، ويرى منظموها أن ” قضية عاصم عمر، قضية رأي عام”، وأن “ادانته تكبيل للحريات الأكاديمية في الجامعات، و “تخويف للطلاب وإخراس لأي صوت ينادي بحقوق الطلاب العادلة”